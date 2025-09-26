Alrededor de 80 integrantes del Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C., realizaron este viernes un mitin en la alcaldía Cuauhtémoc, en el marco del 65 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica.

La concentración se llevó a cabo en la calle Dinamarca, colonia Juárez, frente a un edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde los manifestantes exigieron soberanía energética, justicia laboral y sindical, así como el fin de lo que calificaron como presunta corrupción dentro del gremio electricista.

Leer también: Alumnos de FES Acatlán dan a conocer pliego petitorio y amagan con ir a paro si no son atendidos por la directora

Con pancartas, consignas y discursos, los participantes señalaron que el legado de la nacionalización energética, impulsada en 1960, debe ser defendido ante lo que consideran retrocesos en el sector. Además, denunciaron irregularidades en la representación sindical y pidieron mecanismos que garanticen la transparencia en el manejo de recursos y contratos.

Durante la protesta, los manifestantes bloquearon el acceso principal al inmueble de la CFE. Tras no obtener respuesta de autoridades ni representantes de la paraestatal, decidieron trasladar su movilización hacia vialidades primarias. Minutos después, ocuparon los carriles de Paseo de la Reforma e Insurgentes, lo que generó afectaciones en la circulación vehicular y retrasos en el transporte público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr