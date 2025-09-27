Las intensas lluvias registradas este sábado 27 de septiembre en la CDMX, obligaron a que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se lleven a cabo en la pista 05L-23R.

De acuerdo con la información compartida por el AICM, se estima que esta condición prevalezca durante las próximas dos horas.

Recomendaron a los usuarios consultar con sus aerolíneas el estatus de cada uno de sus vuelos con el fin de evitar contratiempos.

Viva Aerobus suspende despegues y aterrizajes

Viva Aerobus informó que debido a las condiciones climáticas suspendió los despegues y aterrizajes, por lo que hizo un llamado a consultar en tiempo real del estatus de cada vuelo dando clic al enlace: http://bit.ly/viva-estatus

Hizo un llamado a las y los usuarios a verificar la información de cada vuelo y consultar información adicional de esta afectación desde el enlace: http://bit.ly/46CsWou

Volaris llama a consultar estatus de vuelos

Por su parte, la aerolínea Volaris informó en redes sociales que debido a la presencia de fuerte lluvia en la zona del AICM, algunas de sus operaciones podrían verse afectadas, por lo que sugirió estar pendiente del estatus de cada vuelo en: http://volaris.com/flightstatus?

