Más Información

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en cinco estaciones debido a las fuertes lluvias

¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en cinco estaciones debido a las fuertes lluvias

Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera

Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera

Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

Las registradas este sábado 27 de septiembre en la , obligaron a que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se lleven a cabo en la pista 05L-23R.

De acuerdo con la información compartida por el , se estima que esta condición prevalezca durante las próximas dos horas.

Recomendaron a los usuarios consultar con sus aerolíneas el estatus de cada uno de sus vuelos con el fin de evitar contratiempos.

Lee también

Viva Aerobus suspende despegues y aterrizajes

Viva Aerobus informó que debido a las condiciones climáticas suspendió los despegues y aterrizajes, por lo que hizo un llamado a consultar en tiempo real del estatus de cada vuelo dando clic al enlace:

Hizo un llamado a las y los usuarios a verificar la información de cada vuelo y consultar información adicional de esta afectación desde el enlace:

Volaris llama a consultar estatus de vuelos

Por su parte, la aerolínea Volaris informó en redes sociales que debido a la presencia de fuerte lluvia en la zona del AICM, algunas de sus operaciones podrían verse afectadas, por lo que sugirió estar pendiente del estatus de cada vuelo en:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses