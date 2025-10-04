¿Es feriado el 5 de octubre? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Aunque la expectativa es alta por el informe presidencial, la Ley Federal del Trabajo (LFT) es clara respecto a los días de descanso obligatorio.

La confusión suele surgir cada año cuando ocurren eventos políticos, cívicos o sociales de gran relevancia, pero la legislación laboral solo reconoce como obligatorios ciertas fechas específicas, como el 1 de enero, el 1 de mayo o el 16 de septiembre, entre otras.

Los días feriados se otorgan para que los trabajadores celebren festividades cívicas o religiosas. Foto: Pixabay

¿El 5 de octubre es feriado oficial en México?

No. El 5 de octubre de 2025, día del informe de Claudia Sheinbaum por su primer año de gobierno, no está marcado como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. Las actividades laborales, escolares y de servicios continuarán con normalidad.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre días festivos?

La LFT establece 11 días de descanso obligatorio en todo el año. Entre ellos se encuentran el Día de la Independencia (16 de septiembre), la conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre) y las elecciones federales cada seis años. Sin embargo, el 5 de octubre no forma parte de esa lista.

¿Cómo se paga el 5 de octubre si se trabaja?

Al ser un día laboral normal, el pago se realiza de manera regular, sin sobresueldos ni compensaciones extra. Solo en los días reconocidos como festivos oficiales se debe pagar el triple de salario en caso de laborar.

Si trabajas en un día feriado y no recibes tu compensación adecuada, recuerda que es un derecho protegido por ley. Foto: El Universal

