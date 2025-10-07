Este martes, la asamblea de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM acordó suspender actividades académicas y estudiantiles de las 10:00 a las 21:00 horas, para participar en la marcha Palestina Libre.

A las cuatro de la tarde varios contingentes de la máxima casa de estudios se congregarán en el Hemiciclo a Juárez para después dirigirse a la Embajada de Estados Unidos en México, donde realizarán una manifestación.

Este lunes, estudiantes de esa Facultad fueron desalojados luego de que la institución recibió una amenaza de bomba.

En redes sociales comenzaron a circular un supuesto mensaje en baños de estudiantes donde se informaba sobre la presencia de un aparato explosivo en el sitio.

“Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con ma... No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”, menciona el mensaje que circuló en grupos de Facebook de estudiantes.

