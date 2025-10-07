Más Información

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Cae en Sinaloa integrante de célula delictiva de la facción “Los Chapitos”; aseguran marihuana, cocaína y armas largas

Este martes, la asamblea de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM acordó suspender actividades académicas y estudiantiles de las 10:00 a las 21:00 horas, para participar en la marcha Palestina Libre.

A las cuatro de la tarde varios contingentes de la máxima casa de estudios se congregarán en el Hemiciclo a Juárez para después dirigirse a la Embajada de Estados Unidos en México, donde realizarán una manifestación.

Este lunes, estudiantes de esa Facultad fueron desalojados luego de que la institución recibió una amenaza de bomba.

En redes sociales comenzaron a circular un supuesto mensaje en baños de estudiantes donde se informaba sobre la presencia de un aparato explosivo en el sitio.

“Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con ma... No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”, menciona el mensaje que circuló en grupos de Facebook de estudiantes.

