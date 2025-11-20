Más Información

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

La película ” estrenó su primer avance oficial, donde ahora seguiremos al personaje de Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada. Esta adaptación de la novela homónima está basada en el quinto juego de la saga y se sitúa 24 años antes de los 74 Juegos del Hambre, evento que da inicio a la primera película.

Francis Lawrence, director de la trilogía original y de las precuelas, regresa una vez más para contar la historia de Haymitch Abernathy, quien más tarde se convertirá en el alcohólico mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Otro personaje conocido que aparece en el tráiler es Effie Trinket. La versión joven del icónico personaje, interpretado originalmente por Elizabeth Banks, será interpretada ahora por Elle Fanning, una de las actrices más destacadas de los últimos años en Hollywood.

El adelanto también muestra a Ralph Fiennes como el futuro Presidente Snow, acompañado del joven Plutarch Heavensbee, interpretado por el nominado al Oscar Jesse Plemons. La historia regresa al mundo de Panem durante la cosecha de los 50 Juegos del Hambre, donde veremos a un joven Haymitch luchando por sobrevivir en la arena.

El elenco también incluye a:

  • Whitney Peak como Lenore Dove Baird
  • Mckenna Grace como Maysilee Donner
  • Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee
  • Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier
  • Maya Hawke como Wiress
  • Lili Taylor como Mags Flanagan
  • Ben Wang como Wyatt Callow
  • Iona Bell como Lou Lou
  • Molly McCann como Louella McCoy
  • Elle Fanning como Effie Trinket
  • Kieran Culkin como Caesar Flickerman
  • Glenn Close como Drusilla Sickle
  • Billy Porter como Magno Stift

La película de " " llegará a cines y salas IMAX el próximo 20 de noviembre de 2026, siendo uno de los estrenos más esperados por los fans de la saga.

