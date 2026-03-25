Para el director Eduardo Córdoba, los problemas planteados por Henrik Ibsen a finales del siglo XIX en Hedda Gabler, como la asfixia social y la insatisfacción, siguen vigentes, aunque el contexto actual sea distinto. Considera que los vacíos de estos personajes deberían haberse resuelto con el paso del tiempo; sin embargo, no ha sido así.

“Vemos, en la sociedad de hoy, que no lo están, porque hay miles de casos que demuestran que no hay satisfacción, incluso con toda la tecnología, comunicación y maneras de no aburrirnos. Eso es lo que era interesante para mí: pensar en este personaje, Hedda Gabler, que está tan aburrida, deprimida y alienada que no logra encontrar un sentido en la vida”, afirma.

El tedio descrito por Ibsen plantea, entonces, la pregunta central de esta adaptación: ¿por qué seguimos insatisfechos con lo que tenemos, aun cuando hoy existe, en mayor o menor medida, la posibilidad de elegir qué hacer con la propia vida?

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“En la obra original, estos personajes pertenecen a una aristocracia con facilidades, ciertos lujos, dinero y acceso a la cultura y, aun así, no están satisfechos con la vida que les toca. Pienso en la sociedad en la que vivo, cuando veo a mis amigos y la manera en la que, incluso con tanta tecnología hecha para acercarnos, parece que no hemos encontrado cuál es el verdadero sentido de estar en este mundo, porque hay mucha insatisfacción”.

La pregunta de esta Hedda Gabler contemporánea tiene que ver, continúa el director, con un mundo atravesado por la tecnología, internet, asistentes digitales e inteligencia artificial, herramientas que aparentemente llegaron para facilitar la vida y abrir nuevas posibilidades.

“¿Por qué parece que seguimos sin encontrar realmente cuál es el punto de las cosas?”, cuestiona Córdoba. Para él, lo que ocurre cuando un clásico se adapta al presente es que se convierte en un experimento para explorar hasta dónde puede llegar.

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“Creo que las adaptaciones se hacen para indagar en una pregunta, aun sabiendo que de cierta manera estás descomponiendo algo. La trama de esta apuesta funciona así; sin embargo, hay elementos que ya no se entienden porque Noruega, en ese contexto, nos queda muy lejos y no comprendemos del todo cómo vivían, al menos no sin un preámbulo”.

Hedda, realizada con el apoyo de Efiartes, se presenta del 30 de marzo al 1 de junio en el Foro Lucerna. Actúan Angélica Bauter, Abraham Lombrozo, Alonso Íñiguez, Ernesto M. Agraz, José Ramón Berganza, Alexis de Anda y Pilar Flores del Valle.

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