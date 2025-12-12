Más Información

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

La arquitecta mexicana Frida Escobedo deja huella en París, Nueva York y ahora Doha  

La arquitecta mexicana Frida Escobedo deja huella en París, Nueva York y ahora Doha  

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

está abierta al amor y a experimentar, la actriz de 48 años ha dado mucho de qué hablar en días recientes, no solo por aparecer en La Casita de durante el segundo concierto del puertorriqueño en la Ciudad de México, también por descartar la versión de un romance con un cantante y por una recomendación en el terreno sexual.

Cuando Ana fue captada en un restaurante comiendo en compañía del cantante Eduardo Capetillo Jr., las sospechas de que habría un romance entre ellos no se hicieron esperar, sobre todo porque el hijo de Biby Gaytán se puso muy nervioso cuando fue cuestionado al respecto.

Sin embargo la actriz de "Nacho Libre" aclaró que sólo se trata de una buena amistad; admitió que usa una aplicación de gente famosa, para conocer gente y si se da el caso, "ligar", en este sentido hizo una importante recomendación a las mujeres: que no se pierdan la experiencia de tener intimidad con otra mujer.

FOTO: Clasos.
FOTO: Clasos.

Lee también:

Esto fue un consejo que le dio su hermana y que le ayudó a conocerse mejor así misma y a descubrir un lado masculino en ella que le gustó.

"Yo sí he estado con una mujer, y se lo recomiendo a todas las mujeres porque creo que te conoces mucho a ti y en mi caso, a mi me salió una parte masculina que no conocía y me encantó", dijo en el programa "Montse & Joe", donde también platicó del próximo estreno de "Un hombre por semana", cinta en la que es directora.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Detectan gestos de la violinista de Nodal contra Ángela Aguilar en pleno escenario; estalla polémica Violinista de Nodal. Foto: Captura de pantalla / TikTok

Aseguran que violinista de Nodal no soporta a Ángela Aguilar; captan su reacción en pleno concierto. VIDEO

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, reaparece con preocupante pérdida de peso. “Necesitas comer”, le dicen. Foto: AP/Instagram

Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, reaparece con preocupante pérdida de peso. “Necesitas comer”, le dicen

Instagram

Anastasia Karanikolaou se luce con minivestido negro backless y deslumbra

[Publicidad]