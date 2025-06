Durante días, Ana de la Reguera filmó con no actores, incluyendo gente de la calle que le llegó a ofrecer droga sin saber quién era ella.

El resultado de eso se ve en el Festival Internacional de Cine de Tribeca, certamen creado por el actor hollywoodense Robert De Niro, donde el largometraje Doce lunas se podrá ver hoy y es el único mexicano de ficción en competencia oficial. El festival concluye el domingo.

En la cinta, que también se vio ayer en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en el que igualmente compite, la veracruzana interpreta a una mujer que ha sufrido varias pérdidas y no sabe cómo lidiar con todas ellas.

Con Victoria Franco y Enrique Arreola, ayer en el FICG. Foto: César Huerta / EL UNIVERSAL

“En esta película sí quedaba muy cansada después de cada día, porque grabamos de una manera muy realista, casi todos los que aparecen son no actores; cuando había una escena en la calle casi escondían la cámara y me ponía ahí una hora”, recordó Ana en entrevista.

“La gente no se daba cuenta que era yo porque estaba caracterizada, había mucha gente de la calle que quizá estaba drogada, sobre todo cuando me ofrecían droga de verdad yo tenía que hacer como que sí, pero no sabía, era decir: ‘¿y ahora qué hago?’ Estuvo rudo, difícil”.

Doce lunas, ópera prima de Victoria Franco, se rodó hace dos años en locaciones de la Ciudad de México, como el mercado Abelardo L. Rodríguez, en el Centro Histórico. En el elenco se encuentra Enrique Arreola como su coprotagonista.

En Doce lunas, ópera prima de Victoria Franco, interpreta a una arquitecta de 40 años que no sabe cómo lidiar con sus pérdidas. Foto: Teorema

“Estoy súpercontenta por Tribeca, somos la única película mexicana de ficción y eso es de alegría, pero también estoy nerviosa”, reconoce.

Doce lunas significa el retorno de Ana al drama cinematográfico después de una década, pues durante los últimos años se dedicó más a la comedia, como su propia serie biográfica, Ana, y la cinta ¡Qué viva México!, de Luis Estrada.

“Al final es una película densa, seria, cruda, pero el personaje tiene en el fondo humor, no se toma en serio. Era vivir a un personaje que tiene algo muy complejo, que está deprimida, pero al mismo tiempo quiere vivir la vida”, expresó ayer en la presentación en Guadalajara.

Su filmografía suma más de 50 producciones para cine y tv, entre ellas Una pequeña confusión, Las Aparicio y Narcos, así como las estadounidenses El ejército de los muertos, por Zack Snyder, y Goliat, poder y debilidad.

“Llevo 10 años sin hacer drama en el cine, pero hice tantas novelas al principio de mi carrera (Cara o cruz o Todo por amor), que eso lo tengo más que entrenado. De hecho la comedia me cuesta mucho más trabajo, parece que no, pero siempre cuesta más, así que no, el drama me relaja, es no tener que hacer reír”.

Doce lunas se medirá en la competencia internacional de Tribeca, entre otras, con The Wolf, the Fox and the Leopard (Países Bajos), Dragofly (Reino Unido), Cuerpo celeste (Chile), People and meat (Corea), Reflection in a dead diamond (Bélgica) y la animación The square (Corea).

La otra representante nacional en Tribeca es del director Fernando Frías (Ya no estoy aquí), quien estará en la proyección especial del documental Depeche Mode: M, filmado durante los shows que el grupo hizo en la Ciudad de México en 2023.

Tendrá su ópera prima

De la Reguera, además, acaba de terminar el primer corte de su ópera prima, en la que también actúa y cuyo título se reserva.

La actriz indicó que se trata de una comedia en la que estuvo detrás de cámaras con Marco Polo Constandse, realizador de Cásese quien pueda y La boda de Valentina.

“Tuvimos una preproducción donde planchamos cómo iba a ser todo, incluso el montaje. Cuando ya estaba todo me iba al camper mientras ponían las luces y al regresar al set ya habíamos como codirigido la escena, entonces entraba como si nada; ya cuando había otras actrices yo daba notas y entre los dos era decir: ‘ok, hagamos algo más’”, detalló.