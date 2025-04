Pasaron 10 años desde que actuó en Las Aparicio para que Ana de la Reguera hiciera un drama en el cine mexicano, y lo ha hecho con un filme que competirá en Tribeca, el certamen fílmico creado por el actor Robert De Niro en 2002, como respuesta a los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York.

La cinta que llevará en junio a la veracruzana a ese sitio de la Gran Manzana es Doce lunas, la ópera prima de Victoria Franco en la que comparte créditos con Enrique Arreola (Párpados azules).

“Es la historia de una mujer que ha sufrido varias pérdidas y no sabe cómo lidiar con ellas; es alguien que siente demasiado y, por lo mismo, cuestiona todo lo que socialmente establece que es lo correcto, las convenciones sociales y trabas que le ponen para ser feliz, pero la idea es que la vean con empatía”, cuenta la realizadora.

Tribeca se realizará del 4 al 15 de junio próximos, festival al que asistirán integrantes del equipo creativo y del elenco de la cinta.

La decisión de llevar a De la Reguera, conocida más en la comedia, e incluso la fársica como ocurrió en ¡Que viva México!, fue porque la realizadora notó rasgos justos de ella para hacer las cosas mas livianas en situaciones adversas.

“Ella tiene esa frescura tremenda para proyectar tristeza y desesperación, pero sin transmitir lástima lo cual era importante. Creo que por eso es buena en la comedia y aquí la dupla que hace con Enrique (Arreola), que interpreta a su esposo, es tremenda”, destaca Franco.

“En la vida real no nos detenemos a preguntarnos por qué hay que elegir entre A y B, cuando quizás C es mejor. Aquí su personaje hace eso, su pasión es la arquitectura y cuando la gente la conozca, se verá por qué es así”, agrega.

Doce lunas es la única película mexicana en competencia; la otra representante nacional es por el lado del director Fernando Frías (Ya no estoy aquí), quien estará en la proyección especial de Depeche Mode: M, documental que fue filmado durante las presentaciones que el grupo británico hizo en la Ciudad de México en 2023.

En competencia Internacional se medirá a cintas como The Wolf, the Fox and the Leopard (Países Bajos), Dragonfly (Reino Unido), Cuerpo celeste (Chile), People and meat (Corea), Reflection in a dead diamond (Bélgica) y la animación The square (Corea).

Victoria es hermana del también cineasta Michel Franco (Nuevo orden y Las hijas de Abril). En 2013 ambos presentaron en el certamen de Morelia el filme A los ojos, que codirigieron, pero la realizadora considera a Doce lunas como su ópera prima, porque es de su entera manufactura.

“La hice completamente por mi cuenta, siguiendo mi instinto y cuando la vean se darán cuenta que es una película distinta al cine que hace Michel, nada que ver en cuanto a estilo, formato, todo es diferente, por eso tardé en mostrarle el guion para ver qué le parecía”.

Doce lunas fue filmada por completo en la Ciudad de México, en algunos lugares que tuvieran que ver con la arquitectura del silencio, impulsada en su momento por Luis Barragán, estilo caracterizado por espacios que buscan generar tranquilidad y reflexión.

“Fue buscar en los espacios los silencios, conecté mucho con los escritos de Barragán y de ahí agarré mucho para Ana (su personaje es arquitecta). El mercado Abelardo L. Rodríguez, por ejemplo, es un lugar olvidado y justo donde filmamos hay murales de dos alumnas de Diego Rivera, algo que es sumamente desconocido”, apunta.

La fotografía de Doce lunas recayó en manos de Sergio Armstrong (Neruda); De la Reguera funge como productora ejecutiva, mientras que la producción estuvo conformada por Michel Franco, Eréndira Núñez Larios, Yardena Maimon y la propia Victoria.

El equipo espera respuesta por ahora de festivales mexicanos, pero ya tiene confirmada su presencia en un par de certámenes internacionales que pronto harán el anuncio oficial.