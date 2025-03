Ahora que Jack Black estuvo de visita en México para promover su nueva película, no perdió la oportunidad de reencontrarse con Ana de la Reguera, su compañera en "Nacho Libre", cinta que filmaron hace casi 20 años en Oaxaca.

Pero lo curioso es que, desde aquel rodaje, Ana se volvió toda una figura… religiosa, literalmente. Y es que al interpretar a una monja, cuando salía caracterizada del set, la gente no le pedía autógrafos, ¡sino la bendición! Y como no quería desilusionar a nadie, ella accedía con ternura. Desde entonces, jura que cuida mucho que sus personajes no traspasen la pantalla.

José Madero sí tiene quien le cante… y es Paty Cantú

Aunque ha dicho que no muchos artistas se animan a colaborar con él, José Madero tendrá su momento estelar en el nuevo disco de Paty Cantú. La cantante anunció que el ex vocalista de PXNDX forma parte de Sagitario, su próximo álbum, con la canción Al voluntario, que será la pista número tres del disco que se lanza el 27 de marzo.

Paty presumió el dueto en TikTok con entusiasmo, y no dudó en destacar que la colaboración representa mucho para ella. ¿Será esta mancuerna la que cambie la percepción que tienen algunos sobre el polémico Madero? Por lo pronto, Paty ya se apuntó como excepción a la regla.

Baltimore Beltrán pone el dedo en la llaga del cine mexicano

Baltimore Beltrán no se guardó nada y habló con franqueza sobre los problemas que enfrenta el cine nacional. Aunque reconoce que hay historias valiosas y calidad en pantalla, el gran muro sigue siendo el mismo: la distribución.

“El cine mexicano se hace con talento, pero seguimos atorados con cómo hacer que llegue al público”, dijo el actor, quien participa en la cinta 1938, cuando el petróleo fue nuestro. También recordó que los obstáculos del cine en México no son nuevos: “Financiamiento, censura… siempre ha habido piedras en el camino”, remató. Pero insiste: hay que apostar por historias que realmente conecten.

