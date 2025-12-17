La Navidad está cerca, época que suele relacionarse con amor, paz y tranquilidad para la mayoría de las personas, aunque para los godínez hay contratiempos bien conocidos que han aprendido a sortear entre cafés recalentados, archivos de Excel interminables y juntas que pudieron ser un mail.

En el mundo laboral, los intercambios obligados, las entregas de último minuto y la batalla anual por los descansos del 24 y el 31 convierten estas fechas en un auténtico campo de batalla, con posada incluida y cierre de año encima.

En este tenor, Daniel Tovar, actor de Mirreyes contra godínez: Un especial de Navidad, filme de la saga que puede verse en ViX, tiene recomendaciones de los regalos “perfectos” para ese compañero que no te cae tan bien, pero con el que compartes escritorio, impresora y el mismo aire acondicionado reciclado a todo lo que da.

Michelle Rodríguez, una secretaria con mucho espíritu navideño. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Un regalo así, bien pasivo agresivo: unos postits para que no se te olviden los pendientes, un calendario, un reloj para que siempre llegues temprano y, enfrente del jefe, le tiras una indirectita”, recomienda el actor que da vida a Genaro.

Pese a los roces cotidianos, como el tupper que desaparece del refrigerador, el turno robado en el microondas o el compañero que se come lo ajeno por error, no hay que olvidar que la Navidad es, en principio, una época para unirse.

Así la recuerda Diana Bovio, quien invita a valorar el presente, pues nunca se sabe cuándo podría repetirse una experiencia como la pandemia de Covid-19.

“Apreciemos que tenemos ahorita la posibilidad de pasarla juntos, de celebrar. Nunca se sabe cuándo tendremos que estar separados, lo más valioso que tenemos ahorita es el tiempo que podemos pasar reunidos, no lo desaprovechen”.

Para los protagonistas del filme, estas fechas vienen a demostrar que no solo los oficinistas, sino cualquiera, tiene algo que lo distingue del resto: la solidaridad para hacer comunidad incluso en medio del estrés laboral.

“No dejen de hacer equipo, si algo nos identifica en México y, sobre todo, al mundo godín, es que sabemos hacer equipo chingón, aunque alguien no te caiga bien”, dice Bovio.

Recalentado para llevar

Para la celebración, Daniel Tovar apuesta por apagar la computadora, cerrar el correo y volver por unos días a lo esencial del hogar.

Para él, el estómago sigue siendo el camino más directo al corazón, como dicen las creencias populares, algo que en su caso se cumple a cabalidad; no hay mayor placer que un platillo preparado por su abuelita en Navidad.

“Todos los años ceno con mi abuela, es una tradición de toda la vida. Esa cena me encanta, porque hace unos romeritos que me fascinan, un caldito de camarón delicioso que ya me estoy saboreando desde ahorita. Es de verdad muy rico”, cuenta.

Aunque confiesa el deseo secreto de pasar la Navidad sola en un hotel, Diana reconoce que le sería imposible, por el fuerte vínculo que tiene con estas fechas.

“Nos encanta irnos a la playa, cero frío, cero ambiente navideño, pero igual se siente lo rico de la Navidad”, confiesa.

“Yo amo la Navidad en familia. Viene mi hermana (la cantante Marcela Bovio), que vive en Holanda desde hace muchos años, y nos juntamos con mis papás. Antes era la familia gigante, con primos y todo, pero de unos años para acá somos solo nosotros cuatro y se vuelve un momento muy íntimo, como el de muchas personas”.