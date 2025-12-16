Perisur se llena de magia: descubre la Navidad temática “Los sueños vuelan alto”

Hay lugares que cada diciembre comienzan a brillar distinto. Perisur es uno de ellos. El centro comercial más emblemático del sur de la Ciudad de México vuelve a convertirse en un refugio de magia y nostalgia con su temática “Los sueños vuelan alto”, un universo creado para recordar que la Navidad sigue siendo ese rincón del año donde todo es posible.

Entrar a Perisur esta temporada es dejar atrás el tráfico, la rutina y el ruido. Es volver a mirar con los ojos de la infancia, reencontrarnos con lo esencial y descubrir que los sueños, cuando se comparten, toman vuelo.

Foto: Cortesía Perisur

Una fantasía navideña que se vive en cada rincón

Perisur no solo decoró sus pasillos: construyó una historia completa. La experiencia está pensada como un viaje que inicia en tierra y termina en el corazón del Polo Norte. Todo empieza con un recorrido sensorial que despierta la ilusión de las familias que visitan el centro comercial cada temporada. Para quienes crecieron pasando sus Navidades aquí, es imposible no sentir una punzada de nostalgia; para los más pequeños, es un encuentro con la magia tal como la imaginan.

La mezcla de tecnología, instalación artística y narrativa crea un ambiente que se siente cálido, envolvente y vivo. Aquí, la Navidad no se observa… se habita.

Aventura en NEF: un viaje al Polo Norte

El recorrido estelar arranca con un abordaje muy particular: un zepelín mágico tripulado por Romero, el mensajero oficial de Santa. A través de una experiencia inmersiva, los visitantes viajan simbólicamente a Porto, la oficina postal del Polo Norte, donde comienza la gran aventura navideña.

Foto: Cortesía Perisur

Es una actividad que combina imaginación, luces y encanto, ideal para familias que quieren crear un recuerdo que dure más allá de diciembre.

Cartas a Santa: cuando los deseos encuentran destino

Al finalizar el viaje, la ruta lleva directo al taller postal.Aquí, decenas de mesas, papel, sobres y colores invitan a escribir lo que el corazón aún no ha dicho en voz alta: un deseo, un sueño, una petición para el año que viene.

Las cartas pueden colocarse en el buzón mágico, o entregarse directamente a Santa. Es una experiencia íntima y profundamente simbólica: un instante para detenerse y recordar qué significa desear con esperanza.

Foto: Cortesía Perisur

La foto con Santa: un instante que se vuelve tradición

La fila, las risas, los niños nerviosos, los papás buscando la mejor toma… nada se compara con el clásico retrato con Santa.Perisur mantiene viva esta tradición con un espacio cálido y perfectamente iluminado para capturar ese momento que cada familia atesora año tras año.

Puedes llegar directamente a la planta baja o agendar en línea para evitar filas.

Show de luces: un cierre que envuelve a todos

Cuando cae la tarde y el centro comercial se enciende, ocurre algo especial: el espectáculo de luces transforma el lugar por completo.Cada 15 minutos, música, proyecciones y destellos sincronizados iluminan la plaza central, creando un escenario digno de cualquier postal navideña.

Es el cierre perfecto para quienes quieren sentir el espíritu de la temporada antes de volver a casa.

Un punto de encuentro que se vuelve tradición

Lo que hace única a la Navidad en Perisur es su capacidad de sorprender una y otra vez. No se trata solo de actividades aisladas, sino de una temporada entera pensada para compartir, volver y descubrir algo nuevo en cada visita.Las activaciones, espacios para fotos y detalles temáticos convierten este destino en una experiencia que se disfruta tanto de día como de noche.

Foto: Cortesía Perisur

Para quienes planean su visita, toda la información está disponible en las redes del centro comercial: @perisur_mx en Instagram y X, y Perisur en Facebook.

Perisur nos recuerda que la magia sigue aquí, que los sueños no dependen de la edad y que la Navidad se vive mejor cuando se comparte.

Este año, los sueños vuelan alto en el sur de la CDMX, y el viaje apenas comienza. Hasta el 6 de enero de 2026 de 11:00 a 21:00 horas la invitación está abierta. Si estás listo para creer otra vez, Perisur ya te está esperando.