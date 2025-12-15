Día del Cupcake: cómo preparar versiones caseras y originales paso a paso

El cupcake se ha convertido en uno de los postres más populares a nivel mundial gracias a su versatilidad, tamaño práctico y posibilidades infinitas de decoración.

Cada 15 de diciembre, el Día Internacional del Cupcake invita a rendir homenaje a esta preparación que combina repostería tradicional con creatividad moderna. Prepararlos en casa no requiere técnicas complejas y permite adaptar sabores, texturas y presentaciones al gusto personal.

La base de cualquier buen cupcake es una masa equilibrada, esponjosa y húmeda. A partir de ella, el frosting y los adornos se convierten en el sello distintivo. A continuación, se presenta una receta base confiable y, además, tres alternativas sencillas para variar sabores sin complicaciones.

Receta base de cupcakes de vainilla esponjosos

Esta receta rinde aproximadamente 12 piezas. El paso clave es cremar correctamente la mantequilla con el azúcar para lograr una textura aireada.

Ingredientes:

115 g de mantequilla a temperatura ambiente

200 g de azúcar

2 huevos grandes

1 cucharadita de esencia de vainilla

240 ml de leche entera

280 g de harina de trigo

2 cucharaditas de polvos de hornear

Una pizca de sal

Preparación:

Precalentar el horno a 175 grados centígrados y colocar capacillos en un molde para muffins. Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla clara. Agregar los huevos uno a uno y la vainilla. Incorporar los ingredientes secos previamente tamizados de forma alternada con la leche. Llenar los moldes a dos tercios de su capacidad y hornear de 18 a 22 minutos. Dejar enfriar antes de decorar.

Tres recetas fáciles y rápidas de cupcakes

Además de la versión clásica, estas opciones permiten variar sabores con pasos sencillos y pocos ingredientes.

Cupcakes de chocolate rápidos

Ingredientes: 1 taza de harina, 1 taza de azúcar, 1 huevo, 1 taza de leche, 1/3 de taza de cocoa en polvo, 1/3 de taza de aceite vegetal, 1 cucharadita de polvos de hornear.

Preparación: Mezclar todos los ingredientes líquidos, agregar los secos y batir hasta integrar. Hornear a 175 grados durante 20 minutos.

Cupcakes de limón caseros

Ingredientes: 1 taza de harina, 3/4 de taza de azúcar, 1 huevo, 1/2 taza de leche, ralladura de un limón, 1/4 de taza de jugo de limón, 1/3 de taza de aceite, 1 cucharadita de polvos de hornear.

Preparación: Mezclar líquidos, integrar azúcar y huevo, añadir los ingredientes secos y la ralladura. Hornear 20 minutos y dejar enfriar.

Cupcakes de plátano fáciles

Ingredientes: 1 taza de harina, 1/2 taza de azúcar, 1 plátano maduro machacado, 1 huevo, 1/4 de taza de aceite, 1/4 de taza de leche, 1 cucharadita de polvos de hornear.

Preparación: Mezclar el plátano con los líquidos, agregar los ingredientes secos y hornear a 175 grados durante 18 a 20 minutos.

Para la decoración, el frosting de queso crema sigue siendo uno de los favoritos, aunque también se pueden usar frutas frescas, chispas de colores, frutos secos o virutas de chocolate.

El Día del Cupcake es la oportunidad ideal para experimentar en la cocina y disfrutar de un postre que nunca pasa de moda.

