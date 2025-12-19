Más Información

Esta mañana se llevó a cabo una ceremonia solemne en honor a cinco policías de la caídos este año en cumplimiento de su deber.

El acto estuvo encabezado por el secretario y directores generales de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar.

Vázquez Camacho dijo que los oficiales reconocidos realizaron el compromiso por la paz y la justicia.

"Mis compañeros Jonathan Rodríguez, Heladio Espinoza, Daniel Matías, Eduardo Juárez y Brandon López, hasta su último aliento abanderaron con nobleza y sacrificio el compromiso que nos une con la sociedad de luchar por la paz y la justicia", compartió a través de su cuenta de X.

Asimismo, mandó un mensaje a las familias de los cinco efectivos de la SSC donde los reconoció como héroes.

"A sus madres, padres, esposas, hijas e hijos, hermanas y hermanos, sepan que la Policía de la Ciudad de México siempre reconocerá como héroes, como defensores de la justicia y como constructores de paz a nuestros valientes compañeros".

