Esta mañana se llevó a cabo una ceremonia solemne en honor a cinco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) caídos este año en cumplimiento de su deber.

El acto estuvo encabezado por el secretario Pablo Vázquez Camacho y directores generales de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar.

Vázquez Camacho dijo que los oficiales reconocidos realizaron el compromiso por la paz y la justicia.

Foto: Especial

"Mis compañeros Jonathan Rodríguez, Heladio Espinoza, Daniel Matías, Eduardo Juárez y Brandon López, hasta su último aliento abanderaron con nobleza y sacrificio el compromiso que nos une con la sociedad de luchar por la paz y la justicia", compartió a través de su cuenta de X.

Asimismo, mandó un mensaje a las familias de los cinco efectivos de la SSC donde los reconoció como héroes.

"A sus madres, padres, esposas, hijas e hijos, hermanas y hermanos, sepan que la Policía de la Ciudad de México siempre reconocerá como héroes, como defensores de la justicia y como constructores de paz a nuestros valientes compañeros".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr