Autoridades ministeriales de Veracruz lograron deshabilitar 634 líneas telefónicas por intentos de extorsión utilizadas por los delincuentes.
Un reporte de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, reveló que ese número de líneas deshabilitadas solo correspondieron al mes de diciembre pasado.
La mayoría de esos 634 casos, eran llamadas que provenían de centros penitenciarios.
Fue tras varias denuncias, como se emprendieron las acciones para deshabilitar dichas líneas, cuyos dueños buscaban sacar dinero a ciudadanos.
Lee también Matan a policía estatal y dos más resultan lesionados en ataque armado en Ciudad Juárez; detienen a presuntos responsables
Algunas modalidades detectadas fueron familiar, carcelaria, adeudos, recompensa, extorsión por negocios e incluso amenaza de muerte o secuestro.
La Fiscalía General del Estado recordó que el delito de extorsión se caracteriza porque busca generar angustia y temor en sus víctimas, lo que es aprovechado por los delincuentes para su beneficio.
Es por eso que pidió a la ciudadanía a presentar una denuncia ante cualquier llamado que reciban.
