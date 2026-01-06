Previo a la llegada de los Reyes Magos y a los operativos policiales en Tepito, Reily Jared fue asesinado mientras los clientes y vendedores de juguetes fueron testigos del ataque directo.

Un día después de que un hombre fuera ejecutado en el mercado del Centro de la Ciudad de México, un segundo homicidio ocurrió en la colonia Morelos.

Fueron las cámaras de vigilancia de la calle Manuel Doblado las que captaron el momento del ataque. En ese lugar un hombre se paró a unos metros de la entrada de una chelería, desenfundó un arma y disparó contra el hombre de 22 años.

Las balas no solo le dieron a él, sino que hirieron a dos mujeres que lo acompañaban.

Tras el ataque, el agresor corrió entre los puestos para escapar hacia una calle en donde lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta y mientras ellos escapaban, el herido salió de la chelería para intentar correr hacia los puestos, pero la lesión lo hizo caer en medio de la calle.

Las primeras versiones indican que la herida de bala fue en la cabeza, pero en una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se señaló que fue en la región dorsal y el antebrazo izquierdo.

Al lugar arribaron paramédicos que subieron al hombre a una camilla. Aunque los testigos decían que él ya estaba muerto, los socorristas lo trasladaron en una ambulancia hacia el hospital al que no llegó, porque murió en el camino.

También atendieron a una mujer de 70 años con un disparo en la espalda y otra de 34 años con lesiones en el brazo. Ambas permanecen internadas en un hospital.

Minutos después del homicidio, los agentes cerraron las puertas de la chelería.

Matan a otro el domingo

Un hombre fue asesinado a balazos el domingo 4 de enero por la tarde, al interior de un tianguis de juguetes instalado en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos se registraron sobre la calle José Joaquín Herrera, número 2, donde se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego entre los puestos de venta de juguetes y muñecas. Al llegar los cuerpos de seguridad, fueron localizados dos hombres con impactos de bala, uno de ellos ya sin vida, tendido entre los puestos del tianguis.

El cuerpo fue cubierto y resguardado por personal policial en espera de las autoridades ministeriales.

Durante la movilización policiaca, una mujer de aproximadamente 58 años sufrió crisis nerviosa y fue atendida en el sitio sin requerir traslado hospitalario, detallaron las autoridades capitalinas.