San Cristóbal de las Casas. - El alcalde del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Cintalapa, municipio colindante con Oaxaca, Ernesto Cruz Díaz, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Policía Estatal de Chiapas, por malversación de recursos del erario y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La Fiscalía de Chiapas informó que Ernesto “N”, que ocupa por segunda ocasión la alcaldía de Cintalapa, fue detenido “como probable responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, así como actos de corrupción y malversación de recursos públicos”.

Pero también se le investiga por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales que se disputan el territorio de Cintalapa, estratégico para la conexión entre Chiapas y Oaxaca. “Se integra una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como presidente municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales”.

El detenido fue traslado hacia Tuxtla, la capital de Chiapas, para quedar a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

Se espera que en próximas horas, el Congreso nombre a un alcalde sustituto en el municipio de Cintalapa.

afcl/LL