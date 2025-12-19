Hermosillo. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que a través de trabajos de inteligencia y acciones operativas de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) logró la captura de integrantes de una célula delictiva vinculada a homicidios de alto impacto registrados en la capital del Estado, entre ellos el asesinato de un custodio del Cereso 1 de Hermosillo.

Las investigaciones permitieron establecer una línea criminal común en diversos hechos violentos, identificándose la participación reiterada de un vehículo sedán Nissan Versa, de color gris, así como la intervención de varios sujetos con funciones claramente definidas dentro de la estructura delictiva, incluidos el autor intelectual, conductor y ejecutores.

Derivado de detenciones previas por delitos contra la salud y labores de análisis balístico, se obtuvo información clave que condujo a la captura de Francisco Javier “N”, de 44 años, y Ricardo “N”, alias “El Chinolas”, de 40 años, como participantes directos en los hechos.

Posteriormente, se realizaron órdenes de cateo en distintos puntos de Hermosillo, logrando la detención de integrantes del grupo delictivo, entre ellos “El Chinolas", señalado como sicario activo, así como el aseguramiento de narcóticos, teléfonos celulares y otros indicios relevantes para la investigación.

Las diligencias permitieron además vincular a esta célula con actividades de narcomenudeo, portación de armas de fuego y asociación delictuosa, confirmando su operación criminal en diversas colonias de la ciudad y su relación directa con hechos de violencia letal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirmó su compromiso institucional de combatir de manera frontal a los grupos generadores de violencia, fortalecer la seguridad pública y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la sociedad sonorense.

