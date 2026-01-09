Cuernavaca. - El presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes, informó que la Mesa Directiva de la Ruta 11 analiza la posibilidad de suspender el servicio de transporte en el municipio de Temixco, por el asesinato de un chofer en la colonia 10 de abril.

El primer reporte sobre la agresión dio cuenta de lesiones por arma de fuego al conductor de la Ruta 11, cuando circulaba por la calle Plan de Ayala en ese municipio considerado como uno de los más violentos en Morelos.

Al acudir al sitio, elementos policiacos encontraron al trabajador con heridas y solicitaron apoyo médico de inmediato. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Lee también Sujeto mata a balazos a perrito en Ahome, Sinaloa; ya fue detenido

Horas después Rivera Jaimes confirmó el fallecimiento del trabajador del volante y rechazó cualquier relación con un asalto. El líder transportista afirmó que van seis choferes asesinados en los últimos tres años y 12 camiones quemados por la delincuencia.

Rivera Jaimes indicó que de confirmarse un riesgo para los operadores, se notificará a los usuarios del transporte público sobre la suspensión del servicio en el municipio de Temixco.

Señaló que en los últimos dos años los concesionarios de esta línea han solicitado medidas de seguridad en esta zona ante presuntos cobros de piso que han derivado en diversos asesinatos de transportistas.

Atacan a tres hombres en bar

Otro ataque a balazos ocurrió esta madrugada en el municipio de Yautepec, oriente del estado, donde un hombre fue asesinado y dos más resultaran heridos al salir de un bar en el poblado de Oaxtepec.

Al llegar al lugar, las autoridades localizaron a tres hombres lesionados frente a un bar, uno de los cuales ya no tenía signos vitales.

Lee también Asesinan a reportero de nota roja en Poza Rica, Veracruz; Fiscalía estatal ya investiga el hecho

Según versiones recabadas en el sitio, los responsables del ataque huyeron tras realizar los disparos, sin que hasta el momento se conozca su identidad o paradero.

El área fue acordonada y quedó bajo resguardo mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes. No se reportan detenidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl