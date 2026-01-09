Mérida, Yucatán. - Al hablar en la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Yucatán, el Gobernador Joaquín Díaz Mena pidió redoblar esfuerzos para mantenerse un paso adelante para preservar la paz y la seguridad de las familias yucatecas en 2026, y dijo que quien delinca enfrentará la ley.

El mandatario estatal resaltó la importancia de reforzar la inteligencia, el equipamiento y la vigilancia, así como de no bajar la guardia en el cuidado de todos los rincones de la entidad.

Asimismo, ante el triple homicidio ocurrido en el municipio de Dzilam González, el titular del Ejecutivo estatal indicó que este suceso no quedará impune, "ya que en Yucatán quien comete un delito enfrenta la ley sin excepciones".

En ese sentido, expresó que se trabaja para que avancen las investigaciones y actuar en contra de las personas responsables.

«Yucatán tiene una historia de muchas décadas de paz y tranquilidad que debemos honrar, y esta historia se defiende con el trabajo diario, con decisiones firmes para no minimizar ningún hecho y actuar siempre con responsabilidad, con apego a la ley y pensando en el bienestar de las familias yucatecas», sostuvo.

El Gobernador convocó a fortalecer las acciones para preservar la seguridad del estado, sin generar alarma, pero asumiendo con seriedad que los retos en la materia existen y evolucionan cada día.

Instruyó reforzar la seguridad en los municipios y en zonas colindantes, así como mantener la coordinación entre corporaciones estatales y municipales, el intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno y la presencia territorial.

