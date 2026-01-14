De acuerdo con reportes de familiares, llamadas telefónicas y mensajes, el académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios –quien se incorporaría a la Universidad Iberoamericana Puebla- desapareció a principios de año entre el Aeropuerto Internacional de Monterrey y la comandancia de la Policía Municipal de Apodaca.

El coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, Simón Hernández, denunció la presunta implicación de autoridades federales y municipales en la desaparición del académico que viajaba de Colombia a México para incorporarse a labores de docencia en la casa de estudios.

Si bien –dijo- sus familiares perdieron contacto con el profesor desde el 6 de enero, previamente, el día dos, Leonardo les había comunicado que tuvo un altercado con personal de migración en el Aeropuerto Internacional "General Mariano Escobedo" de la ciudad de Monterrey y había sido detenido.

Además, se conoció un reporte que daba cuenta de su detención en el aeropuerto por parte de personal federal y de su arresto administrativo en la Policía Municipal de Apodaca, pero -acusó- en el Registro de Personas Detenidas jamás apareció el nombre del académico.

La ahora víctima había viajado a Colombia para pasar fiestas de fin de año con familiares y de regreso a México, su vuelo aterrizó a Monterrey, donde pensaba viajar a Ciudad de México y luego a la ciudad de Puebla.

El activista de la casa de estudios detalló que tras hacer pública la desaparición, personal del Instituto Nacional de Migración presentaron videos de los filtros migratorios de dicho aeropuerto para aclarar que en ese lugar no hubo altercados con el académico.

Sin embargo, consideró que aún falta establecer la posible participación de elementos de la Marina, Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Apodaca, por lo que llamó a las autoridades a acelerar las investigaciones.

Y recordó que diversos organismos internacionales han documentado detenciones arbitrarias y desapariciones de personas a manos de autoridades, por lo que en este caso no se descarta o se resume una actuación ilegal o detención arbitraria.

Cabe recordar que el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) de la Universidad Iberoamericana exigió a las autoridades mexicanas la presentación inmediata y con vida de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico que se incorporaría a su campus Puebla y que fue reportado como desaparecido en Nuevo León.

En un comunicado de prensa, se denunciaron una serie de inconsistencias en el caso del académico colombiano, reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero en Apodaca, Nuevo León, por lo cual se exigió su localización.

Las universidades que conforman el Sistema Universitario Jesuita denunciaron que Leonardo fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la ciudad de Monterrey.

Incluso, revelaron que hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca, sin embargo, la víctima dejó de tener comunicación con su familia el 2 de enero por la mañana.

