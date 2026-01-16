Más Información
Al menos 30 personas resultaron heridas durante la volcadura de un autobús de pasajeros en el municipio de Naranjal, asentado en la región montañosa de Veracruz.
El accidente ocurrió la mañana de hoy sobre la carretera estatal Naranjal-Zoquiapa, a la altura de la comunidad de Nexca, por donde circulaba un autobús de transporte colectivo.
Los informes policiales dieron cuenta que el conductor perdió el control de la unidad, la cual cayó a un barranco, provocando lesiones al menos a 30 personas, en su mayoría estudiantes y habitantes de las localidades cercanas.
Elementos de distintas corporaciones de auxilio y pobladores de la zona acudieron al sitio a auxiliar a los heridos; además encabezaron labores de rescate en el barranco.
Al menos cuatro personas presentan heridas de consideración, por lo que fueron trasladados a hospitales de la zona; mientras que el resto sufrió contusiones y golpes.
Autoridades estatales informaron que se abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente, sin descartar factores como el estado de la carretera, fallas mecánicas o un posible error humano.
