Más Información

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Reportan activación del 98.1% de altavoces en CDMX por sismo de 5.3 grados de este 16 de enero; no se registran afectaciones

Reportan activación del 98.1% de altavoces en CDMX por sismo de 5.3 grados de este 16 de enero; no se registran afectaciones

Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales

Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

Volcadura de autobús deja 30 heridos en zona montañosa de Veracruz; conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco

Volcadura de autobús deja 30 heridos en zona montañosa de Veracruz; conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco

Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones

Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones

Al menos 30 personas resultaron heridas durante la volcadura de un autobús de pasajeros en el municipio de Naranjal, asentado en la región montañosa de Veracruz.

El accidente ocurrió la mañana de hoy sobre la carretera estatal Naranjal-Zoquiapa, a la altura de la comunidad de Nexca, por donde circulaba un autobús de transporte colectivo.

Los informes policiales dieron cuenta que el conductor perdió el control de la unidad, la cual cayó a un barranco, provocando lesiones al menos a 30 personas, en su mayoría estudiantes y habitantes de las localidades cercanas.

Elementos de distintas corporaciones de auxilio y pobladores de la zona acudieron al sitio a auxiliar a los heridos; además encabezaron labores de rescate en el barranco.

Al menos cuatro personas presentan heridas de consideración, por lo que fueron trasladados a hospitales de la zona; mientras que el resto sufrió contusiones y golpes.

Autoridades estatales informaron que se abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente, sin descartar factores como el estado de la carretera, fallas mecánicas o un posible error humano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]