Decenas de trabajadores del Sector Salud de Veracruz, quienes laboran bajo contrato, salieron a protestar en clínicas, hospitales y en vía pública debido a que no les fue pagada su quincena del mes de enero.

En ciudades como Xalapa, Coatepec, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos, los empleados del sector salud iniciaron una serie de protestas para exigir al gobierno morenista su pago salarial.

Se trata de al menos dos mil trabajadores los afectados, quienes con pancartas en mano realizan manifestaciones en los principales hospitales, clínicas, centros especializados de salud.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud reportó que el Gobierno estatal argumenta que hubo un retraso en los recursos federales destinados para tal fin.

Si bien los servicios no han sido suspendidos, las manifestaciones ocurren en todas las instalaciones de salud, incluidas las jurisdicciones sanitarias, sin que las autoridades estatales hayan informado el motivo del retraso en los pagos.

Hay protestas en el Hospital Luis F Nachón y en el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa; en el Hospital de la Comunidad de Coatepec; en el Hospital de Boca del Río; Hospital General de Córdoba; Clínica IMSS Bienestar de Naolinco, entre otras más.

En diciembre pasado, hubo protestas generalizadas debido a que el Sector Salud pretendió pagarles su bono navideño a través de tarjetas de consumo y no en efectivo como habitualmente se hacía.

El conflicto se extendió hasta finales de diciembre, ello debido a que el Gobierno estatal no logró resolver de manera inmediata el problema e incluso se puso sobre la mesa la renuncia del secretario de Salud, Valentín Herrera.

