Tizimín, Yucatán. - Un grupo de docentes y trabajadores administrativos del Instituto Tecnológico de Tizimín realizaron un plantón en las instalaciones del plantel para denunciar los constantes retrasos en el pago de salarios y prestaciones.

Jorge Cocom Tec, delegado de la sección V- 120, señaló que la Dirección General del Tecnológico Nacional de México no ha cumplido con el pago oportuno de las quincenas, lo que constituye una violación a la Ley Federal del Trabajo.

“El pago correspondiente a la primera quincena no se realizó el día 15, como estaba establecido, y hasta el momento no existe una respuesta clara por parte de las autoridades”, indicó.

Lee también: Arranca el Festival del Globo en Hermosillo, Sonora; esperan 60 mil asistentes

Manifestó que 95 trabajadores atraviesan por dificultades económicas por el atraso en los pagos, muchos de ellos docentes por horas y por categorías, quienes dependen directamente de su quincena para cubrir gastos básicos”.

Comentó que, al inicio de año, los representantes sindicales establecen el calendario de pagos, el cual se acuerda entre la autoridad educativa y el sindicato.

“Sin embargo, este calendario no se está respetando, lo que genera incertidumbre financiera, especialmente para aquellos trabajadores que tienen créditos ligados a su sueldo”, afirmó.

Los docentes y trabajadores exigen una respuesta clara y una garantía de pago por parte de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, de lo contrario, amenazan con tomar medidas más severas, como la suspensión de actividades educativas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr