La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto dirigido a distintas autoridades para que se refuercen las acciones de inspección y vigilancia en los locales comerciales ubicados en las inmediaciones del Mercado de Sonora para prevenir, detectar y sancionar la venta ilegal de animales.

Fue la diputada local del PVEM, Yolanda García quien presentó este Punto de Acuerdo al argumentar que, aunque la venta de animales en mercados públicos es ilegal, “lo que hoy enfrentamos es una reconfiguración del comercio ilegal: la venta ya no ocurre dentro del Mercado de Sonora, sino en calles aledañas, banquetas, vía pública, entregas clandestinas, acuerdos por mensajería y puntos improvisados”.

Precisó que esto es grave porque cuando el Estado permite que una actividad prohibida continúe, aunque sea afuera, envía el mensaje de que la ley es negociable, de que hay zonas de tolerancia y de que las sentencias judiciales pueden cumplirse sólo a medias.

Lee también: Detienen a joven armado en la GAM; tres personas más son aseguradas por agredir a policías

“La Ciudad de México no puede permitirse eso, por eso este punto de acuerdo no busca señalar sino exigir cumplimiento, no pide favores, recuerda obligaciones, no crea nuevas normas, exige que se apliquen las que ya existen”, enfatizó.

Este exhorto pide a al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y a la Procuraduría Ambiental (PAOT) que refuercen de inmediato y de forma sostenida las acciones de inspección y vigilancia en las inmediaciones del Mercado Sonora, a fin de verificar que no se realice la venta ilegal de animales ni en locales ni en la vía pública.

Se solicita también a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que realice operativos permanentes, no esporádicos, orientados a prevenir, detectar y sancionar la comercialización ilegal de fauna silvestre y para que, cuando existan indicios de delito, se inicien las carpetas de investigación correspondientes ante el ministerio público federal, garantizando siempre la protección y el bienestar de los ejemplares.

“Este Congreso no puede ser indiferente cuando la ilegalidad se normaliza, no puede guardar silencio cuando el maltrato animal se traslade a la calle y no puede permitir una resolución judicial termine convertida en un simple cambio de escenario. Hoy reiteramos algo fundamental, no hay medias tintas en el cumplimiento de la ley: o se protege a los animales o se les abandona, o se aplica la norma o se tolera la ilegalidad”, dijo Yolanda García.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr