Un ciclista perdió la vida este miércoles luego de ser atropellado por un tráiler de contenedor en calles de la alcaldía Iztapalapa, informaron autoridades capitalinas.

El hecho ocurrió sobre la calle Independencia, sin número exterior, casi esquina con la avenida Tláhuac, en la colonia San Lorenzo Tezonco, donde un tráiler impactó a un hombre que circulaba en bicicleta. Testigos señalaron que el cuerpo de la víctima quedó debajo de la pesada unidad, inconsciente y con visibles manchas de sangre sobre la cinta asfáltica.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Auxiliar, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil, así como personal de atención médica prehospitalaria, arribaron para brindar auxilio.

Tras la valoración, los socorristas confirmaron que la víctima, un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que se determinó su fallecimiento, cuya etiología será establecida por las autoridades correspondientes.

El conductor del tráiler fue asegurado como probable responsable y canalizado ante el área correspondiente para definir su situación jurídica. La zona fue acordonada por personal policial y el cuerpo del ciclista fue cubierto con una sábana blanca.

Asimismo, se dio aviso a la Coordinación Territorial y a Servicios Periciales, quienes acudieron para realizar el procesamiento del lugar. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente.

