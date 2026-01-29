La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, señaló que, “con voluntad política”, durante este año legislativo pueden aprobar el Plan General de Desarrollo (PGD), el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y la Ley de Ordenamiento Territorial; sin embargo, el secretario de Gobierno, César Cravioto, pidió no apresurar las cosas e ir paso a paso.

Durante la reunión plenaria de las guindas, la legisladora sostuvo que este año van a tener el reto de lograr consensar y consultar los tres instrumentos de planeación, y recalcó que únicamente Morena está haciendo consultas al respecto.

“Tuvimos una reunión, la Junta de Coordinación Política, con el Secretario de Metrópoli, con el Instituto de Planeación de esta Ciudad. Acordamos que íbamos a hacer foros en acompañamiento con el Instituto, que es quien está haciendo en este momento la consulta, y los únicos que estamos haciendo foros es el grupo parlamentario. Porque nosotros sí queremos que la gente opine, para nosotros es prioritario que la gente pueda opinar en el tema de los tres instrumentos de planeación”, dijo.

Y añadió: “Con voluntad política las cosas pueden salir. Y en estos tres instrumentos lo que sí queremos garantizar es que vamos a seguir saliendo a las calles con los sectores a platicar. Siempre lo hemos dicho: cualquier instrumento platicado y consensado que tengamos que aprobar, entre más discutido sea, es muchísimo mejor. Y podrá ser en este año legislativo y si no, nos arrancamos. Pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer”.

No obstante, el secretario de Gobierno pidió ir con calma y primero aprobar el PGD.

“Vámonos con calma, son tres ordenamientos. primero tenemos que sacar el PGD y después hablamos de los otros; entonces vamos a ritmo, vamos a sacarlo, pero tampoco queremos atropellar el proceso”, recalcó.

Señaló que, si bien las consultas al proyecto de Plan General de Desarrollo terminan el 28 de febrero, si hubiera necesidad de ampliarla en algún pueblo originario, lo harían.

“Pueblos originarios que están planteando que, si no se ha hecho la consulta en esos pueblos, se amplíe el plazo, el Gobierno de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno estamos muy sensibles a ello y si hubiera la necesidad de que en algún pueblo determinado no haya llegado la consulta, no tenemos problema en que en ese pueblo en específico se pueda hacer posterior al 28 de febrero”, comentó.

Le falta viabilidad financiera al PGD

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso local, Olivia Garza, señaló que era PGD presenta una visión de Ciudad robusta, progresista y con un enfoque de derechos; sin embargo, esa ambición discursiva no está respaldada por una arquitectura presupuestaria y operativa clara, lo que puede convertirlo en un instrumento declarativo más que transformador.

La legisladora panista explicó que este instrumento de planeación enumera 22 líneas de transformación y decenas de estrategias, pero no presenta una estimación de costos por eje, ni escenarios financieros.

“No se sabe cuánto cuesta implementar el Plan General. El documento utiliza un lenguaje potente: derecho a la ciudad, función social del suelo, justicia territorial, urbanismo social. Sin embargo, en varios ejes estratégicos el ‘qué’ está claro, pero el ‘cómo’ es difuso”, sostuvo.

