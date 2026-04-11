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Como parte del Programa de Verificación y Vigilancia “Cuaresma y Semana Santa 2026”, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó 11 sellos de suspensión en comercios de diversos giros en el país. Entre los sancionado destacan una tintorería y una agencia funeraria.
En un comunicado, detalló que en el programa, que se llevó a cabo del 18 de febrero al 10 de abril con el objetivo proteger y hacer valer los derechos de los consumidores, realizó 168 visitas de verificación y 388 vigilancias.
La Profeco detalló que tres de los sellos que colocó se pusieron en locales del Estado de México; tres más en Morelos; dos en Culiacán, Sinaloa; otros dos en Acapulco, Guerrero, y uno más en Chihuahua, Chihuahua.
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Uno de los sellos colocados en Morelos fue a la lavandería y tintorería Rapid Clean, por no exhibir su contrato de adhesión ante la Procuraduría del Consumidor y no tener precios a la vista de los servicios que ofrece.
El otro ello colocado en esa entidad fue a la agencia funeraria Gayoso, por no tener precios a la vista, no informar términos y condiciones de los recorridos y el contenido neto de refresco y agua que incluye en sus servicios.
Básculas itinerantes en mercados y supervisión
Con el fin de que los compradores pudieran pesar los productos que adquirieron y constatar que les hayan dado el gramaje por el que pagaron, la Profeco instaló 31 básculas itinerantes en mercados y centrales de abasto con mayor afluencia.
12 de los equipos se colocaron en el Mercado de Pescados y Mariscos La Nueva Viga, en la Ciudad de México, y las otras 19 en diferentes lugares del país.
Además, a través de 18 módulos de atención la Procuraduría del Consumidor proporcionó 3 mil 888 asesorías y brindó orientación e información a las personas.
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De igual manera, personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) realizó recorridos de supervisión en agencias de viajes, líneas camioneras y aéreas.
Así como a pescaderías y marisquerías; pollerías, mercados públicos, restaurantes, cervecerías y bares; parques acuáticos y balnearios, entre otros.
Vigiló también el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor por parte de prestadores de servicios y proveedores, así como de la información comercial y especificaciones estipuladas en las distintas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables.
mcc
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