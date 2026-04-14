El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que ya se concretaron las primeras devoluciones de impuestos derivadas de la declaración anual del 2025.

En un comunicado dio a conocer que se autorizó un monto de 10 mil 103 millones de pesos para los causantes que solicitaron su saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR). Lo anterior en beneficio de un millón 591 mil 951 contribuyentes.

Destacó que el tiempo promedio del reembolso es de tres días, es decir, dentro de un plazo mucho menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF).

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Con ello, ponderó, el SAT reafirma su compromiso de cumplir, en tiempo y forma, con lo establecido en el marco legal en materia de devoluciones y reconoce a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), aseguró que las devoluciones de impuestos están siguiendo su curso sin problemas.

“Estamos a 15 días de que termine el plazo para la presentación de las declaraciones para personas físicas, tenemos informes de que las devoluciones están fluyendo de manera correcta y expedita”, dijo el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, Víctor Manuel Barajas Barrera.

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Así lo prometió la autoridad fiscal para agilizar dicho proceso, por lo que señaló que quienes presentaron su declaración en los primeros días de abril, ya están empezando a ver el resultado positivo.

En conferencia de prensa confió en que no se den requerimientos como en años anteriores para retrasar el pago.

No obstante, admitió que han tenido conocimiento de que a algunos contribuyentes el SAT les detectó inconsistencias en su cuenta CLABE para hacer el depósito.

Se trata de tener las CLABES actualizadas, ya que en en temporadas pasadas, se dieron situaciones en que los saldos a favor se hacían a CLABES incorrectas que no correspondían al contribuyente o desvíos.

“Esa es la razón por las cuales la autoridad está poniendo hincapié en ello”, explicó.

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Pero consideró importante esperar a verificar si al final, esa situación responde a cuestiones particulares o es algo masivo, lo que estaría generando el retraso de las devoluciones y presentar de nuevo la solicitud.

“No lo hemos visto de una manera generalizada; a principios de mayo estaríamos viendo la respuesta de las autoridades a las solicitudes de devolución de la mayoría de los contribuyentes”,

Respecto de las declaraciones de empresas, comentó que fueron dentro de la fecha legal en marzo.

Al menos en el IMEF no detectaron intermitencias en la plataforma como en años anteriores

En cambio, detectaron fallas en la plataforma en lo que se refiere al cumplimiento de los requerimientos de información, lo que podría causar problemas para estar a mano con el fisco.

Mencionó que las autoridades fiscales dijeron que están trabajando en ello; hay un semáforo para identificar el momento en el que se puede acceder sin problema, pero es en la noche o de madrugada.

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