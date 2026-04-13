Jennifer Krystel Castillo Madrid será la nueva titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A partir del 1 de mayo próximo, sustituirá a Armando Ramírez Sánchez, quien continuará realizando otras tareas dentro de la institución.

El nombramiento deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, luego de que comparezca ante la Comisión de Hacienda.

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Es el primer cambio en el SAT en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y se da en momentos de ajustes en las finanzas públicas como consecuencia del contexto internacional adverso por el conflicto en Medio Oriente y luego de que concluyó la temporada de declaración anual del 2025 para empresas.

Se trata de una abogada con amplia trayectoria dentro del sector público en el gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con una nota informativa del SAT, es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación por la misma institución, ambos títulos con mención honorífica.

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Es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Realizó diplomados en materia de Contratos y Derecho Tributario; además tiene estudios en Finanzas y de Auditoría Legal para la Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales.

En 2022, cursó el programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School.

Tiene más de 18 años de experiencia en el sector público, enfatizó el SAT.

Ha desempeñado cargos como directora Ejecutiva Jurídica y titular de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en el periodo de 2008-2010, mencionó.

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Entre los cargos que ha desempeñado indicó que de 2010 a 2012, fue directora general en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y titular de la Oficina de Información Pública en la misma dependencia.

Posteriormente, de 2019 a 2024, se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Recientemente, Jennifer Krystel Castillo Madrid fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía del Gobierno de México.

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