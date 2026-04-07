A siete días del arranque de la temporada de declaración anual para personas físicas, se han presentado 2 millones 628 mil 571, de las cuales más de 600 mil están por recibir su devolución de impuestos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que para ello se autorizaron 2 mil 179 millones de pesos en saldo a favor de los causantes.

Con lo anterior se beneficiarán 608 mil 119 contribuyentes que presentaron su Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los primeros días de abril correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y que resultaron con un saldo a favor.

Lee también Declaración Anual SAT: ¿necesitas la e.firma para recibir tu devolución de saldo a favor?; consúltalo aquí

Destacó que el monto autorizado ser reintegrará a las cuentas de los contribuyentes en un tiempo promedio de tres días.

Es decir, resaltó, un plazo menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF) a la autoridad tributaria.

Así, el SAT reafirmó su compromiso en materia de devoluciones bajo el marco legal al tiempo que reconoció a las personas contribuyentes que cumplieron con esta obligación en tiempo y forma.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv