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A siete días del arranque de la temporada de declaración anual para personas físicas, se han presentado 2 millones 628 mil 571, de las cuales más de 600 mil están por recibir su devolución de .

El (SAT) informó en un comunicado que para ello se autorizaron 2 mil 179 millones de pesos en saldo a favor de los causantes.

Con lo anterior se beneficiarán 608 mil 119 contribuyentes que presentaron su (ISR) en los primeros días de abril correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y que resultaron con un saldo a favor.

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Destacó que el monto autorizado ser reintegrará a las cuentas de los contribuyentes en un tiempo promedio de tres días.

Es decir, resaltó, un plazo menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF) a la autoridad tributaria.

Así, el SAT reafirmó su compromiso en materia de devoluciones bajo el marco legal al tiempo que reconoció a las personas contribuyentes que cumplieron con esta obligación en tiempo y forma.

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gs/rmlgv

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