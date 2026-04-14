Roma. La jefa del gobierno italiano, la ultraderechista Giorgia Meloni, anunció que su país suspende el acuerdo de defensa con Israel, que implica el intercambio de equipos militares e investigación tecnológica.

"En vista de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", dijo Meloni a periodistas al margen de un acto en Verona (norte), según unas declaraciones recogidas por las agencias de prensa italianas ANSA y AGI.

Una fuente diplomática italiana confirmó a la AFP que se había suspendido el acuerdo y precisó que "habría sido políticamente difícil mantenerlo".

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El "Memorándum de entendimiento con Israel en materia de cooperación en el sector militar y de defensa" es el marco de colaboración bilateral en este sector entre ambos países y prevé una renovación automática cada cinco años. También regula la formación de militares, la investigación y las tecnologías de información.

Este acuerdo fue firmado por las partes en 2003 y este abril debía prorrogarse automáticamente hasta el 2031. A partir de ahora esta renovación ya no será automática sino que se valorará puntualmente.

Su artículo noveno establece que esta renovación automática se da "siempre y cuando ninguna de las partes" se oponga a ello.

Fuentes del Ministerio de la Defensa consideran esta suspensión como un "gesto político".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que esta suspensión no afectará su seguridad, indicó un portavoz a la AFP.

"No tenemos ningún acuerdo de seguridad con Italia. Tenemos un memorando de entendimiento de hace muchos años que nunca ha contenido disposiciones sustanciales. Esto no afectará la seguridad de Israel", afirmó Oren Marmorstein.

La oposición italiana llevaba meses pidiendo al gobierno que impidiera la renovación.

"Lo pedíamos desde hacía tiempo junto al resto de fuerzas progresistas porque la dignidad de este país se mide también por el respeto al derecho internacional", reprochó la líder del Partido Demócrata, Elly Schlein.

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Las tensiones entre Italia e Israel repuntaron la semana pasada, después de que el gobierno italiano acusara a las fuerzas israelíes de haber disparado al aire contra un convoy de cascos azules italianos en Líbano.

Italia convocó al embajador de Israel para protestar por ese incidente, que no dejó heridos pero sí dañó al menos un vehículo.

Además, el canciller italiano, Antonio Tajani, condenó el lunes los "inaceptables ataques" de Israel contra civiles en Líbano, durante una visita a Beirut.

"Meloni es inaceptable": Trump

Meloni reivindicó la potestad de contradecir a sus aliados, después de criticar al presidente estadounidense Donald Trump por sus declaraciones contra el papa León XIV.

"Cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día: cuando estoy de acuerdo lo digo, igual que cuando no lo estoy", sostuvo.

Trump reaccionó de inmediato. "Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué", declaró al diario italiano Corriere della Sera.

Meloni calificó de "inaceptables" las declaraciones de Trump contra el papa León XIV.

"Es ella la que es inaceptable", sentenció Trump, quien acusó a Meloni de inacción frente a la amenaza nuclear de Irán y de "pretender que Estados Unidos haga el trabajo por ella".