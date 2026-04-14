Más Información
Harfuch detalla operativo para localizar al alcalde de Taxco y su padre; líneas de investigación apuntan a La Familia Michoacana
Pemex activa operativo de limpieza por residuos de aceite en Poza Rica; fuertes lluvias provocan derrame
Inician entrevistas a 100 aspirantes al Consejo General del INE; participantes descartan “cargada” en el proceso
FMI sube pronóstico de crecimiento de México en 2026 y 2027; ve leve mejoría si la situación en Medio Oriente no se agrava más
México enfrenta nuevo revés en tribunales de Canadá; deberá pagar 270 mdd a inversionistas de Oro Negro por disputa con Pemex
Miami.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que ningún buque ha logrado atravesar el bloqueo impuesto por este país a los puertos iraníes durante las primeras 24 horas de la operación.
Detalló que el despliegue naval y aéreo incluye a más de 10 mil efectivos y decenas de unidades militares movilizadas en la región para impedir el tránsito marítimo hacia y desde Irán.
Según el reporte militar, más de 10 mil marineros, infantes de marina y aviadores, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la misión destinada a ejecutar el bloqueo marítimo, en el marco de la operación en curso en aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.
Lee también Israel y Líbano inician negociaciones directas en Washington; Rubio ve "oportunidad histórica" para una "solución permanente"
Las autoridades indicaron que seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses y dieron la vuelta para regresar a puertos iraníes en el Golfo de Omán, sin que se registraran cruces exitosos del dispositivo de bloqueo.
La medida se aplica de forma imparcial a buques de todas las nacionalidades que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos los ubicados en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.
Pese a la operación, el Comando Central señaló que se mantiene la libertad de navegación para los buques que transitan el estrecho de Ormuz con destino a o desde puertos no iraníes.
Guerra en Irán impactará el crecimiento económico mundial; FMI rebaja su pronóstico y prevé 3.1% para este año
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]