La presidenta Claudia Sheinbaum descartó, por el momento, impulsar un nuevo impuesto a las grandes fortunas en México, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar una mayor contribución de quienes perciben más ingresos.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre propuestas internacionales, como las discutidas en el G20, para gravar a multimillonarios con una tasa cercana al 2%.

Al respecto, señaló que no forma parte de una reforma fiscal en puerta.

“Hay que analizar; por el momento no lo tenemos como parte de una reforma mayor fiscal. Lo que hemos estado haciendo es actualizar esencialmente lo que se paga. El solo hecho de que ya no se condone ya distribuye la riqueza”, afirmó.

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Sheinbaum subrayó que existen tres acciones clave que han contribuido a reducir la desigualdad: el aumento al salario mínimo, los programas sociales y la eliminación de la condonación de impuestos. No obstante, indicó que podría evaluarse si es necesario que los sectores con mayores ingresos aporten más.

La titular del Ejecutivo defendió que el sistema tributario mexicano mantiene un principio de progresividad, donde quienes más tienen, más pagan, especialmente a través del impuesto sobre la renta y la supervisión de deducciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, destacó que uno de los cambios centrales en la política fiscal reciente fue prohibir la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, práctica que —dijo— prevaleció en administraciones pasadas.

Finalmente, la presidenta aseguró que el fortalecimiento de la recaudación ha sido resultado de una mayor fiscalización y revisión de deducciones, lo que ha permitido alcanzar ingresos históricos cercanos a los 6 billones de pesos, en coordinación con la Secretaría de Hacienda.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa de este 14 de abril desde Palacio Nacional (14/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Es histórico lo que ha hecho la 4T con la condonación, dice Sheinbaum

“Con el presidente López Obrador se hizo algo muy importante, que fue no permitir la condonación, que era una práctica que se venía desarrollando durante todo el periodo neoliberal. Se condonaban impuestos por parte del SAT de manera discrecional, eso cambió (...).

“Si además hay que poner un impuesto especial a las grandes fortunas, pues es algo que en todo caso se debe analizar en nuestro país. Pero lo cierto es que es histórico lo que se ha hecho con la cuarta transformación en el sentido de que se dejó de condonar impuestos a las grandes fortunas. ya es inconstitucional hacerlo (...)”, dijo.

“Fortunas que no se cobraban, hoy se cobran de impuestos”, agregó la titular del Ejecutivo federal al insistir que “quien tiene más, pues paga más”.

Sheinbaum Pardo recalcó que cobrar impuestos para las personas más ricas “es algo que hay que analizar”: “Por el momento no lo tenemos como parte de una reforma mayor fiscal. Lo que hemos estado haciendo, pues es actualizar esencialmente lo que se paga, el solo hecho de que ya no se condone, ya ha distribuido la riqueza”.

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