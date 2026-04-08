El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una reforma en materia de justicia fiscal, que busca elevar el "mínimo vital" a rango constitucional, eximiendo del Impuesto sobre la Renta (ISR) los ingresos destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.

Se trata de una iniciativa del a diputada Marybel Villegas Canché, por la que se propone establecer un límite al cobro de impuestos sobre los ingresos destinados a la subsistencia de las personas, a fin de proteger la economía de las y los trabajadores.

“Esta reforma no solo representa un avance legislativo, sino un acto de justicia social que tendrá impacto directo en millones de trabajadores en todo México, donde miles de familias destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas”, declaró la legisladora guinda.

Lee también Banamex advierte falta de medidas para fortalecer ingresos públicos; ausencia limita credibilidad de estabilización de la deuda

La iniciativa propone modificar el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de que los ingresos correspondientes al mínimo vital no sean objeto de gravamen, protegiendo así la base económica de las y los trabajadores.

“El mínimo vital no es asistencialismo, es justicia fiscal. Es un principio que pone en el centro la dignidad humana y garantiza que ninguna persona tenga que pagar impuestos sobre lo indispensable para sobrevivir”, afirmó la diputada Marybel Villegas.

En términos claros, el mínimo vital es el derecho que tiene toda persona a contar con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades esenciales como alimentación, salud, vivienda y educación.

Lee también SAT pide a grandes contribuyentes revisar si pagaron impuestos correctamente; mineras e inmobiliarias entre las que deberán hacerlo

Este principio establece que el Estado no puede cobrar impuestos sobre aquellos ingresos que apenas permiten a una persona vivir con dignidad.

Desde el punto de vista jurídico, este concepto ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho fundamental vinculado a la dignidad humana, así como a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. En otras palabras, primero debe garantizarse la subsistencia, y solo después, la contribución al gasto público.

La propuesta de elevar el mínimo vital al rango constitucional, mediante su incorporación en el artículo 4°, busca consolidar esta protección como un derecho humano, evitando que el sistema fiscal afecte de manera desproporcionada a quienes menos tienen.

Lee también ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

La diputada de Quintana Roo, afirmó que la iniciativa cobra especial relevancia en su entidad, ya que impactará directamente en la economía de miles de trabajadoras y trabajadores del sector turístico, de servicios y del comercio, “quienes enfrentan condiciones salariales que muchas veces apenas alcanzan para cubrir lo básico”.

“Esta iniciativa representa un acto de justicia urgente para nuestra clase trabajadora. No podemos seguir permitiendo que quienes apenas sobreviven sean tratados como contribuyentes con capacidad económica plena”, concluyó Villegas Canché.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov