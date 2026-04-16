La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó las primeras lonas de alerta con la frase “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” en estaciones de servicio con precios superiores a lo acordado, como parte del seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas.

De acuerdo con la dependencia, las mantas tienen el objetivo de alertar a las y los consumidores sobre un precio caro y elegir algún otro proveedor que tenga precios justos.

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Profeco colocó las primeras lonas de alerta con la frase “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” en gasolineras. Foto: X @Profeco

Estas son las gasolineras con lonas de Profeco

En ese sentido, explicó que las brigadas de verificación se desplegaron en diversos puntos del país y se colocaron lonas en las siguientes zonas:

En una estación de servicio de Repsol, ubicada en Amecameca , Estado de México , donde se encontró el precio del diésel en $31.99 pesos el litro.

, , donde se encontró el precio del diésel en $31.99 pesos el litro. En una Mobil, en la alcaldía Iztapalapa , Ciudad de México , donde el litro de gasolina regular se ubicó en $24.39.

, , donde el litro de gasolina regular se ubicó en $24.39. En una gasolinera del mismo proveedor en Temixco , Morelos , por vender el litro de gasolina regular en $24.29; indicó que el mismo precio se observó en una de Gulf ubicada en Puebla, Puebla.

, , por vender el litro de gasolina regular en $24.29; indicó que el mismo precio se observó en una de Gulf ubicada en Puebla, Puebla. En una estación de servicio de Oxxo Gas ubicada en Aguascalientes , Aguascalientes , donde el litro de combustible se vendía en $24.99.

ubicada en , , donde el litro de combustible se vendía en $24.99. En una estación del mismo proveedor, pero en Toluca , Estado de México , el precio fue de $24.99, así como también en una ubicada en Moroleón, Guanajuato y otra en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

, , el precio fue de $24.99, así como también en una ubicada en Moroleón, Guanajuato y otra en Mineral de la Reforma, Hidalgo. En el caso del diésel, precisó que se pusieron mantas en una gasolinera de Oxxo Gas de Aguascalientes, Aguascalientes, donde se encontró a $29.49 el litro, y en otra de BP de Puebla, Puebla, donde el precio se halló en $29.99 pesos.

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Además, enfatizó que se realizaron visitas en dos gasolineras de G500 en el Centro de Tabasco; Red Energy en Nogales, Veracruz; BP en San Juan del Río, Querétaro; y Oxxo Gas en Mérida, Yucatán, donde no se colocaron mantas ni sellos por respetar los precios fijados en el acuerdo.

La Profeco detalló que estas acciones se realizan en todo el país, con excepción de Baja California Sur, Quintana Roo y Puerto Vallarta, Jalisco, para comprobar que ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Asimismo, destacó que el operativo está coordinado por la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza con el apoyo de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) y la meta es que el litro de gasolina regular no exceda de $24.00 pesos, y el de diésel se acerque su precio a los $28.00 pesos.

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