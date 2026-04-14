Durante la conferencia matutina del 13 de abril, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que se retomará la campaña para exhibir a las gasolineras que “se vuelan la barda” con los precios de los combustibles.

La medida forma parte del fortalecimiento de las acciones de monitoreo, vigilancia y verificación en estaciones de servicio, con el objetivo de identificar aquellos establecimientos que venden la gasolina regular y el diésel a costos excesivos. Escalante indicó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubica en 23 pesos con 69 centavos por litro.

Un día después del anuncio, el funcionario difundió en redes sociales un video en el que aparece colocando lonas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, debajo de los tableros de precios en una gasolinera ubicada en Amecameca, Estado de México.

⛽️ Hoy colocamos varias lonas en estaciones de servicio que se están volando la barda con el precio del diésel.

📹 Mantener los precios justos es un esfuerzo entre el sector gasolinero y el Estado Mexicano, acá la información: pic.twitter.com/hjttY8v3BT — Iván Escalante (@ivan_escalante) April 14, 2026

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En las imágenes se observa que la estación, de la marca Repsol, ofrecía el diésel en 31 pesos con 49 centavos por litro. “El acuerdo es acercarse lo más posible a los 28 pesos”, explicó.

Escalante señaló que se han sostenido reuniones con el sector para estabilizar los precios de los combustibles y aseguró que dependencias como la Secretaría de Hacienda, Pemex y la Secretaría de Energía trabajan de manera coordinada para mantener costos justos.

Afirmó que seguirán trabajando de la misma manera en otras partes de la república y reiteró: "El mensaje es muy claro para las personas consumidoras, donde vean esta lona, no carguen gasolina".

También recordó que los usuarios pueden consultar en redes oficiales un mapa virtual para ubicar gasolineras con precios justos.

Iván Escalante, procurador general del consumidor, en la conferencia matutina en Palacio Nacional el 13 de abril de 2026. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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