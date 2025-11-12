La alcaldía Miguel Hidalgo puso en marcha 50 obras de pavimentación, banquetas, drenaje, iluminación, imagen urbana, espacio público, entre otros rubros, que resultaron ganadoras del Presupuesto Participativo 2025.

Al respecto, el alcalde Mauricio Tabe llamó a los vecinos a estar vigilantes, de la mano de la demarcación, para que todas esas obras que ya están contratadas y que eligieron los miguelhidalguenses “se hagan y se hagan bien”.

Al tomar protesta a los integrantes de los Comités de Ejecución y Vigilancia del Presupuesto Participativo 2025, Tabe recordó que las y los vecinos de la alcaldía levantaron la voz con fuerza para decidir en qué gastarían ese recurso público que impactará positivamente a las colonias, porque se acabó con el clientelismo que antes sólo beneficiaba a unos cuantos.

“Esta toma de protesta está cuidando que cada peso de los recursos públicos se destine debidamente y eso es lo que queremos, que no haya transas, que no haya sospechas y que la ejecución de las obras se haga bien. Que las obras se hagan de calidad, que duren las obras, que aseguremos la satisfacción de nuestros vecinos a la hora de entregar las obras y que cuidamos el dinero como si fuera el recurso propio de cada una de las familias”, dijo.

El alcalde de Miguel Hidalgo indicó que al ser recursos públicos se debe ser más riguroso en su destino, porque la confianza está en juego y la desconfianza crece cuando las cosas no se hacen bien. De ahí que reconoció a quienes hoy sirven a la comunidad cuidando cada peso de este presupuesto.

Al respecto, Nina Hermosillo, directora General de Obras, detalló que todos los proyectos ya están licitados y la fase inicial ya está lista.

“Vamos a estar trabajando en 50 frentes desde banquetas, repavimentación, drenaje, imagen urbana, espacios públicos y distintos trabajos en unidades habitacionales como Marina Nacional, Tata Lázaro, Lomas de Sotelo y Militar 1K”, destacó.

Explicó que de entrada se han iniciado ya 10 frentes para ir avanzando paulatinamente en los demás e ir informando de cada uno de los pasos a los vecinos para que estén al tanto de las fechas en que se realizarán los trabajos. Además se anunciaron 16 proyectos de saneamiento y poda de árboles.

En su oportunidad, Javier Bernal, director Ejecutivo de Participación Ciudadana, reconoció la labor y el acompañamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en este ejercicio, y también resaltó la participación de las y los vecinos para mejorar sus colonias, así como de los integrantes de los Comités de Ejecución y Vigilancia.

“Su trabajo será clave para transformar las ideas en acciones y las acciones en resultados. Cuenten con todo nuestro respaldo de la alcaldía Miguel Hidalgo para llevar a cabo su labor con éxito, porque cuando el gobierno y la ciudadanía trabajan de la mano, logramos construir una alcaldía más justa, más participativa y más humana”, precisó.

