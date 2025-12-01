La mujer hallada muerta sobre la tumba de su hermano en el Panteón de Cuautepec habría sido asesinada, eso es lo que aseguran familiares y amigos de María Cristina.

El Gráfico informó que la víctima de 54 años habría sido encontrada por el vigilante del camposanto el pasado sábado. Él aseguró que la vecina de Teoloyucan, Hidalgo, habría sido devorada por los perros que rondan en las criptas.

Sin embargo, la familia Zúñiga asegura que en la necropsia practicada a la señora por los peritos de la Fiscalía capitalina descartó que haya muerto por una congestión alcohólica y lesiones provocadas por la jauría, como se reportó en el parte policiaco, ya que presentaba heridas hechas por arma blanca.

Lee también Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan un muerto y dos heridos

Ante esto, un grupo de personas gritaban consignas y mostraban cartulinas exigiendo justicia para la propietaria de un negocio de comida, que dejaba de atender los lunes y viernes, para visitar a su mamá y a sus hermanos, quienes son vecinos de la colonia Loma La Palma en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Además, solicitaron a las autoridades la presentación del guardia de seguridad, que, de acuerdo con la carpeta de investigación del caso, fue el primero que vio el cuerpo y avisó a los agentes del sector Cuautepec.

El hombre identificado como Ángel “N”, declaró que fue hasta el sábado por la mañana que se percató de la presencia de la mujer, que presuntamente se quedó toda la noche del viernes en el lugar donde yacen los restos de su hermano Alfonso.

Lee también Tabe pide reponer su comparecencia del Paquete 2026 tras ser cancelada; exige que sea en el pleno del Congreso

Uno de los indicios que llamó la atención de las autoridades fue que alrededor del cuerpo encontraron botellas de alcohol conocida como “cañita”, según el parte oficial, los familiares manifestaron que María Cristina tenía problemas con su manera de beber desde el deceso de su carnal ocurrido el pasado 1 octubre de 2024.

Sin embargo, María Teresa, hija de Cristina, descartó todo lo que anteriormente se dijo sobre su fallecimiento tras los resultados de las pruebas forenses.

“La causa de la muerte de mi madre es asesinato, tiene heridas de arma blanca. Queremos justicia porque se ha indicado que fueron los perros y eso es mentira. Dijeron que se cayó y se golpeó y por eso murió, pero ahorita que nos entregaron el certificado salió que ella fue asesinada (sic)”.

Lee también Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

La joven manifestó que a María Cristina la encontraron sin ropa y todo parece indicar que fue agredida por lo que las autoridades siguen investigando lo que ocurrió. Aunque tras su fallecimiento se confirmó que la fauna que habita el camposanto sí comieron parte del torso y un brazo.

A través de una mesa de dialogo las autoridades y familiares atendieron este asunto y esperan llegar al pronto esclarecimiento de este.

Cierran panteón donde fue hallada la mujer muerta

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, ordenó el cierre temporal del Panteón de Cuautepec tras el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida este sábado.

Esto a fin de garantizar condiciones óptimas para la realización de las pruebas periciales.

“Fuimos informados por la familia de que la Fiscalía detectó lesiones en la persona fallecida, lo que descarta una muerte natural. En ese contexto, era indispensable asegurar el panteón", dijo el edil.

Lee también ¿En qué partes de la CDMX se registraron las temperaturas más bajas este 1 de diciembre?

Indicó que la medida obedece a la necesidad de preservar el sitio y evitar cualquier alteración que pueda interferir con la investigación que encabeza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Janecarlo Lozano explicó que la alcaldía entregará a la Fiscalía local el registro completo de los servidores públicos asignados al panteón, incluyendo nombres, cargos, horarios y responsabilidades, para facilitar la investigación.

Señaló que también solicitó que el personal sea citado a comparecer para esclarecer quiénes estuvieron de guardia y si había personal de vigilancia durante el periodo en que ocurrieron los hechos.

Lee también Protestan pilotos de ASPA en Coyoacán; exigen respeto laboral y freno a contratación extranjera

De igual forma, se pedirá al jefe de Panteones presentar la plantilla completa del área, a fin de fortalecer la coordinación con la autoridad ministerial y permitir una revisión exhaustiva.

Durante una reunión con los familiares de la víctima, el alcalde de Gustavo A. Madero aseguró que la alcaldía brindará acompañamiento institucional ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, donde se lleva a cabo la indagatoria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov