La jefa de Gobierno, Clara Brugada, compartió un almuerzo navideño con vecinas y vecinos de la zona de El Queso, en la alcaldía Álvaro Obregón, a quienes les prometió la construcción de una Utopía.

“Pronto estaremos trabajando como Gobierno de la Ciudad para iluminar, bachear y mejorar. También me platicaron de algún espacio sin usar; ya estoy encomendando que lo revisemos jurídicamente para que ahí pueda llevarse a cabo una Utopía”, expuso.

Recordó que una Utopía cuenta con albercas semiolímpicas gratuitas, un Sistema Público de Cuidados, infraestructura cultural y espacios comunitarios. Señaló que se busca construir más Utopías en Álvaro Obregón, de manera gradual, para el beneficio de la población.

Clara Brugada precisó que Álvaro Obregón es una de las alcaldías con mayores contrastes, por lo que es prioridad para su administración. “Si mejora Álvaro Obregón, mejora la Ciudad de México”, afirmó.

Además, destacó el impulso a la construcción de una Línea de Cablebús para la alcaldía, que conectará con Mixcoac y garantizará una transportación rápida para la población. “Ya inició esta Línea de Cablebús, que será el mejor transporte donde más se necesita”, comentó.

Indicó que el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con programas sociales universales y que se aprovechará el Mundial para llevar actividades a barrios y comunidades como El Queso.

“Este gobierno pasa la Navidad con ustedes, con las colonias a las que tenemos que apoyar y comprometernos para que esta alcaldía salga adelante”, sostuvo.

