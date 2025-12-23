Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un joven señalado como probable responsable de realizar disparos de arma de fuego al interior de un panteón ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, hechos en los que una mujer resultó lesionada de gravedad y un hombre más sufrió heridas.

De acuerdo con la dependencia, la detención se realizó mientras policías efectuaban patrullajes preventivos en el cruce de las avenidas Vasco de Quiroga y Paso a la Alhaja, en la colonia La Mexicana, cuando escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que se aproximaron de inmediato al sitio para verificar lo ocurrido.

Al ingresar al panteón, los uniformados localizaron a una mujer con una lesión en la parrilla costal derecha, así como a un hombre con heridas en el brazo y la rodilla. Aunque se solicitó apoyo de los servicios de emergencia, ambas personas fueron trasladadas por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica especializada.

En el lugar, los policías aseguraron a un joven que fue señalado por testigos como el probable responsable de la agresión. Tras una revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, le fue asegurada un arma de fuego corta, sin cartuchos útiles.

El detenido, quien manifestó tener 17 años de edad, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

De manera preliminar, autoridades investigan si este ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas, luego de que trascendiera que la mujer agredida sería hermana de dos hombres que fueron asesinados a balazos el pasado 11 de diciembre de 2025, cuando viajaban a bordo de una motocicleta en el pueblo de Santa Fe, lo que refuerza la línea de investigación sobre una posible disputa entre grupos delictivos.

