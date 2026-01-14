La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la “palabra esencia” de la autollamada Cuarta Transformación es “bienestar”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó los avances del programa de Vivienda para el Bienestar y acusó que no se dio justicia social a las personas mexicanas durante el periodo neoliberal.

“La Cuarta Transformación tiene en esencia, una palabra que lo define: es bienestar para las mexicanas y los mexicanos. Y si lo pensamos también, es justicia social, la que no se dio durante por lo menos los 36 años del periodo neoliberal”, expresó.

Sheinbaum destaca programa de Vivienda para el Bienestar

La titular del Ejecutivo federal reiteró que el programa de Vivienda está muy avanzado con más de 40 mil viviendas que ya están en construcción y algunas que se están entregando.

Recordó que la meta de construcción de viviendas es de un millón 800 mil en el sexenio, además de mejoramientos y reducción significativa de los créditos.

Añadió que el sueño de la 4T es que todas las personas mexicanas tengan acceso a derechos como educación, salud, salario justo y vivienda.

