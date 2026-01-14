Más Información

La presidenta indicó que ya están listos los montos para infraestructura en el país, para incrementar la inversión en trenes, energía y carreteras.

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que “es muy importante” la autonomía del Banco de México (Banxico), pero eso no quiere decir que no haya coordinación y trabajo conjunto.

“Ya lo tenemos prácticamente listo, los fondos que vamos a utilizar para la infraestructura en el país, para carreteras, para puertos, para aeropuertos, para trenes. Cómo vamos a incrementar la y la inversión mixta en el país para energía y para carreteras, trenes, etcétera”, dijo.

Indicó que ya se tiene también un programa de créditos accesibles a través de Nafinsa y la Banca, que se ha trabajado con Banxico y los privados.

“El programa de , que son créditos para el campo de baja tasa de interés, también se trabajó con Banco de México, entonces se trabajan temas conjuntos, pero las decisiones monetarias, pues son del Banco de México”, comentó.

Sheinbaum reconoció el trabajo de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, a quien calificó como “una mujer muy profesional, muy estudiosa, sin grandes protagonismos”.

