Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán

Cae "Moncho", integrante de "Los Lavadora"; coordinaba el robo a autotransportes en la México - Querétaro

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Infonavit reporta 319 mil viviendas contratadas; reestructuran 4 millones de créditos impagables

La presidenta reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense , quien declaró este martes que el T-MEC era “irrelevante” e insistió en que “no necesitamos autos hechos en México”.

“Hay mucha integración, entonces no voy, no voy a debatir en particular, sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos”, declaró.

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confió en que va a seguir la , además que quienes más defienden al T-MEC son los empresarios estadounidenses.

“Las economías están muy interrelacionadas, muy integradas, la economía de Canadá, Estados Unidos y México. Quienes más defienden el Tratado son los empresarios estadounidenses, los que más; por supuesto México también porque hay una integración muy grande”, dijo.

Al destacar que en territorio mexicano se tienen “muchísimas plantas de producción estadounidenses, no solo de autos sino de otros temas, la titular del Ejecutivo federal aseguró que hay confianza en el país: “Entonces estoy convencida que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”.

Comentó que cuando productores y transportistas cerraron el año pasado el puente de Ciudad Juárez, su gobierno recibió llamadas para que se abriera la frontera porque estaba afectando ya a la de distintas áreas.

