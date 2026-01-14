Más Información

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Temo volver a Michoacán, dice deportado

Alistan borrador de la reforma electoral para presentarlo ante Sheinbaum este 14 de enero; Congreso tiene la última palabra: Monreal

Congresista de EU, Carlos Giménez, analiza petróleo a Cuba y crisis del narco en México; alerta riesgos para el T-MEC con León Krauze

Netflix replantea su oferta por Warner Bros; la guerra entre gigantes del streaming escala

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: el miedo a Trump reduce los cruces a EU, con una caída del 87% en detenciones; las acciones del gobierno ante el robo de mangos y el incumplimiento de rutas de transporte; la competencia entre marcas de autos; el hallazgo en Coahuila de un nuevo dinosaurio de 74 millones de años; la advertencia de Trump a Irán y el caso legal que enfrenta Julio Iglesias por presuntas denuncias de acoso y agresión sexual. Noticias claras, directas y rápidas. Dale play y... ¡Entérate!

