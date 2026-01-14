Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: el miedo a Trump reduce los cruces a EU, con una caída del 87% en detenciones; las acciones del gobierno ante el robo de mangos y el incumplimiento de rutas de transporte; la competencia entre marcas de autos; el hallazgo en Coahuila de un nuevo dinosaurio de 74 millones de años; la advertencia de Trump a Irán y el caso legal que enfrenta Julio Iglesias por presuntas denuncias de acoso y agresión sexual. Noticias claras, directas y rápidas. Dale play y... ¡Entérate!