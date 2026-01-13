La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, colocó la primera piedra para la construcción de la Base de la Policía y Bomberos de Holbox, una obra estratégica que fortalecerá la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad y de atención a emergencias.

Durante el acto, realizado junto al presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, la mandataria estatal señaló que el proyecto representa una acción concreta para garantizar la tranquilidad de la comunidad. Destacó que la isla y su población son una prioridad para su administración.

La nueva base contará con una inversión de 16 millones 500 mil pesos y forma parte de las estrategias del gobierno estatal orientadas a generar entornos más seguros, tanto para las familias locales como para los visitantes, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Lezama Espinosa enfatizó que su administración mantiene un enfoque humanista y cercano a la ciudadanía, privilegiando el trabajo en territorio y la atención directa de las necesidades sociales. En el evento estuvieron presentes el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres; el general de brigada DEM Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34 Zona Militar; y el almirante Guadalupe Juan José Bernal Méndez, comandante de la V Región Naval.

La gobernadora recordó que Holbox es una comunidad insular con una creciente actividad turística, pero que durante años enfrentó la falta de instalaciones adecuadas para la seguridad pública y la atención de emergencias, lo que incrementó la vulnerabilidad de la población.

Gobernadora de Quintana Roo da inicio a construcción de Base de la Policía y Bomberos de Holbox (13/01/2026). Foto: Especial

Indicó que esta obra permitirá reducir los tiempos de respuesta, fortalecer las labores de vigilancia y mejorar la percepción de seguridad. Asimismo, afirmó que se trata de una inversión que contribuirá a la paz social, al bienestar de las familias y al desarrollo ordenado y sostenible de la isla.

Antes de iniciar formalmente los trabajos, Mara Lezama subrayó que contar con infraestructura digna beneficia tanto a los cuerpos de seguridad como a la ciudadanía, al generar confianza y certeza. Añadió que la justicia social también implica garantizar la presencia del Estado en todas las comunidades, incluidas las islas, para que ninguna quede rezagada.

