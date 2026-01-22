Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, Transportes (SICT) informó que en Puebla se llevan a cabo diversas acciones de reconstrucción y ejes prioritarios como: caminos artesanales, mega bachetón y en infraestructura educativa.

Indicó que en el caso de reconstrucción, el gobierno interviene la red federal y la red estatal. En el caso de la red federal, son 25 acciones en tres kilómetros de intervención, incluyendo obras de drenaje, muros de contención y bacheo. En el caso de la red estatal son 63 acciones, 612 km de intervención y la intervención de 22 puentes con una longitud de dos km.

Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de enero desde Puebla en la Escuela Militar de Sargentos, el titular de la SCT dio a conocer que en 2025 se trabajó en el tramo de entronque Palomas a Acatlán de Osorio, que son tres km y este año 2026 se intervendrá un tramo de 36 km que abarca diversos municipios y localidades.

Lee también Sheinbaum anuncia "Mega Bachetón" en carreteras de México; destaca inversión de 50 mil mdp

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia desde Puebla (22/01/2026). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

En presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Esteva Medina señaló que respecto al mega bachetón se invertirán mil 228 millones de pesos para los corredores Puebla-Veracruz, el transístmico, el Corredor del Golfo y para repavimentar 381 km, además de intervenir señalamientos en 2 mil 279 km. Informó que llegará un primer tren de repavimentación al estado.

“En cuanto a inversión mixta, se tiene el tramo de Puebla-Acatzingo, es la modernización de 15 km del tramo de Puebla-Amozoc, la reubicación de la caseta de Amozoc y la construcción de un viaducto de 1.4 km, aquí es una intervención de 15 km, pasan de cuatro a seis carriles”, comentó.

En cuanto a caminos artesanales, dijo que en 2025 se construyeron cinco km en Santa Cruz Huitziltepec, Chila de las Flores, entre otros. Mientras que en 2026 se llevarán a cabo las asambleas para la definición de siete caminos con una longitud de 10 km en la región.

En cuanto a infraestructura educativa, detalló que el Bachillerato tecnológico en Cuautlancingo está concluido y este año se construyen el bachillerato tecnológico de San Andrés Cholula y la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la zona metropolitana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro