Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1 de octubre de 2024 a la fecha, en Sinaloa se han detenido 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto, así como 94 mil 526 kilogramos de droga. Además, se han desplegado 16 mil 440 elementos de la Secretaría de Marina, Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Esta mañana, el gobierno federal presentó un informe sobre la captura del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, la cual desató hechos violentos y riñas entre grupos delictivos en Sinaloa. En ese sentido, el secretario de Seguridad indicó que la entidad ha requerido atención permanente, coordinación interinstitucional y un despliegue operativo sostenido, con la “principal finalidad de proteger a la población y combatir la impunidad”.

“Al inicio de este gobierno, Sinaloa enfrentó una situación extraordinaria de violencia derivada de la disputa entre facciones criminales del mismo grupo. Esta confrontación provocó un incremento relevante en el homicidio doloso, sin precedentes”, señaló durante la conferencia matutina de este martes 7 de julio.

Lee también Se pedirá al FBI que confirme si participó en operativo para detener a "El Mayo": SRE; solicita apoyo de la FGR

García Harfuch destacó que en tres acciones distintas, se entregaron a 90 delincuentes por corrupción de funcionarios y que operaban desde prisiones mexicanas. Afirmó que se han intensificado las operaciones para detener a generadores de violencia, desarticular células criminales, asegurar armas de fuego, retirar droga de las calles, ubicar y destruir los laboratorios clandestinos y disminuir la capacidad operativa de estas organizaciones.

Recordó que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a 738 integrantes del Cártel de Sinaloa. Explicó que el Ejército Mexicano detuvo a Ovidio Guzmán, hecho en el que perdieron la vida 10 militares. La Secretaría de Marina también detuvo a Caro Quintero, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa y el Ejército detuvo a Néstor Isidro “El Nini”.

[Publicidad]

“A partir de septiembre de 2024, se registró un incremento de 232% de los homicidios dolosos. En diciembre de ese año se implementó el Plan Sinaloa con el reforzamiento del despliegue federal, el incremento de operaciones de inteligencia y acciones focalizadas contra generadores de violencia. Este pico de 232% es claramente después de la detención de El Mayo Zambada”, detalló.

Lee también Zambada pide considerar su salud en fallo

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que en junio del 2025, se registra otro punto de tensión por conflictos entre facciones debido al abatimiento de Jorge Humberto alias “El Perris”, quien pertenecía al grupo delincuencial de Los Chapos. Explicó que desde ese mes a la fecha, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso presenta una reducción del 44%.

[Publicidad]

Informó que de octubre de 2024 a junio de 2026, se han asegurado más de 94 toneladas y media de drogas, incluyendo 2 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 5 mil 900 armas de fuego y un millón de cartuchos. Señaló que este volumen de armamento representa aproximadamente el 20% de las armas aseguradas en todo el país durante la presente administración. Mientras que el Ejército y la Marina han desarticulado 2 mil 412 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Al destacar el número de detenidos en Sinaloa desde el inicio del presente sexenio, García Harfuch explicó que se ha afectado a distintas estructuras criminales, incluidas células vinculadas con las facciones en disputa de Los Mayos y de Los Chapos, pero también de otras células del Cártel de Sinaloa.

Lee también Arriba a México el presidente de la Confederación Suiza; alistan encuentro con Sheinbaum

[Publicidad]

Entre las detenciones relevantes realizadas en Culiacán se encuentra la de Juan Carlos “N”, identificado como generador de violencia y operador financiero de un grupo delictivo. Otro caso relevante es el de José Manuel “N”, quien formaba parte de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas.

En Mazatlán, dijo, fue detenido Daniel Alfredo “N”, operador del Cártel de Sinaloa, quien contaba con orden de detención con fines de extradición por delitos de delincuencia organizada contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta misma persona en México estaba relacionada con varios hechos violentos en la entidad, además, es identificado como objetivo prioritario para autoridades de Estados Unidos y líder fundador de una organización transnacional.

En Badiraguato fue detenido Iván “N”, identificado como jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva. Fue detenido con siete integrantes más de su grupo, a quienes se les aseguraron armas largas, incluyendo ametralladoras y fusiles Barrett, 14 mil pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y cinco vehículos con reporte de robo.

[Publicidad]

Lee también Operativo en dos puntos de Sinaloa deja 10 agresores muertos y tres detenidos; también reportan un marino sin vida

“Estas acciones reflejan que la estrategia no se dirige contra una sola facción, sino contra todas las estructuras que generan violencia que dañan a las familias sinaloenses, trafican drogas, privan de la libertad, agreden a la autoridad o mantienen capacidad operativa en la entidad”, expresó.

El secretario de Seguridad también destacó que en un cateo realizado en Culiacán se aseguraron más de 2 mil kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetaminas. En una operación realizada en Mazatlán se detuvo a 13 personas y se aseguraron 15 armas, además de un fusil Barrett, ametralladoras, cargadores, mil 400 cartuchos, 98 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, vehículos, incluyendo vehículos con vendaje artesanal.

[Publicidad]

En operaciones realizadas en Sinaloa y Chihuahua fueron detenidos nueve integrantes del Cartel de los Beltrán Leyva, a quienes se les aseguraron 15 armas largas, dos armas cortas y 2 mil 600 cartuchos.

Lee también SCJN da la razón a Abelina López y anula auditoría por recursos federales; investigación por casi 900 mdp sigue por la vía federal

Mientras que en Los Mochis se aseguró un centro de acopio de precursores químicos. En esta acción se detuvo también a una persona y se aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina: “Este aseguramiento, como lo informamos aquí en fechas pasadas, representa el más grande de metanfetamina líquida en la presente administración y el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro histórico”, dijo.

[Publicidad]

Indicó que este sábado, durante estas labores preventivas en ayuda a la población en Sinaloa, elementos navales fueron “cobardemente” agredidos con artefactos explosivos improvisados por integrantes de un grupo delictivo. Derivado de estos hechos, tres elementos navales resultaron heridos y uno perdió la vida mientras recibía atención médica.

En seguimiento a estos hechos, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, implementó un despliegue operativo para reforzar la seguridad en la región con apoyo de aeronaves y sistemas aéreos no tripulados.

Lee también UNAM presenta denuncia penal tras examen de ingreso a Licenciatura 2026; advierte engaños a aspirantes y familias

Posteriormente, explicó que en el municipio de El Rosario fueron agredidos nuevamente los elementos de las fuerzas del orden y 10 agresores perdieron la vida. Además, fueron detenidos en esta acción, Steven Alberto “N” y José Luis “N”, vinculados con un grupo delictivo a quienes se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico, uno de ellos de nacionalidad colombiano.

“El gabinete de seguridad mantendrá el despliegue operativo. Las labores de inteligencia y la coordinación con las autoridades estatales para seguir protegiendo a la población, reducir la violencia y combatir la impunidad de estos grupos que tanto afectan al Estado de Sinaloa”, aseguró.

em/apr