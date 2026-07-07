Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que se ha pedido que la FGR solicite formalmente al FBI más información sobre su posible participación en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en julio de 2024.

En conferencia de prensa presidencial, el canciller indicó que también se ha tenido comunicación con la Embajada de Estados Unidos sobre cómo fue que el avión en donde se trasladaron estos dos narcotraficantes se prestó para exhibirse en el Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, Nuevo México.

“Hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, o FBI como es conocido por sus siglas en inglés, mayor información sobre esta participación que se dio a conocer a los medios de comunicación”, informó.

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El canciller informó que la embajada estadounidense ya ha aportado algunos elementos de información sobre este caso.

“También hemos estado en comunicación con la Embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quiénes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que este avión fue prestado al museo que ya sé mencionó en El Paso, Texas”, dijo.

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“Así que pues estaremos haciendo estas solicitudes de información y estaremos informando cuándo nos indique Presidenta”, detalló.

Cuestionada sobre por qué a casi dos años después del caso se presenta esta información, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que por la publicación de un texto periodístico y de la presentación de la aeronave en la que fue trasladado “El Mayo” en una feria como un operativo del FBI.

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“Solicitamos que pregunte sobre esta exposición de este avión, además de lo que tenga que hacer la propia Secretaría de Relaciones Exteriores”, señaló.

La titular del Ejecutivo federal indicó que ya se pidió información al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras la publicación del texto periodístico sobre el caso de "El Mayo” y sobre la condición en la que está expuesta la aeronave.

“Él (Ronald Johnson) está solicitando información, vamos a ver qué nos contesta”, mencionó.

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