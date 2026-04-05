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Por primera vez después de tres meses, Cruz Azul volvió a perder. En la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Máquina cayó (2-1) ante Pachuca y aunque este era un sentimiento que hace mucho tiempo su afición no sentía, no los perdonaron y en redes sociales los atacaron LOS MEJORES MEMES.
La última vez que Cruz Azul había perdido un partido fue en la jornada 1 del presente torneo contra León; desde entonces, hiló ocho victorias y tres empates en Liga MX, más tres victorias y un empate en la Copa de Campeones de CONCACAF.
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Esa racha podría tener contenta a cualquier afición, pero los cementeros no están satisfechos con lo que ha demostrado su equipo bajo las órdenes de Nicolás Larcamón y por eso, el entrenador argentino fue una de las figuras más criticadas en redes sociales.
"Que ch... a su madre Larcamón. Es una mentira de director técnico, el equipo no tiene ideas, no tiene variantes y cada día juegan peor", publicó en X (Antes Twitter) un aficionado celeste.
A pesar de las críticas, Cruz Azul se mantiene en segundo lugar con 27 puntos, tres por debajo del Guadalajara, que juega esta noche ante Pumas.
A continuación, les mostramos LOS MEJORES MEMES de la derrota cementera.
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